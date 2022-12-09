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Tuncay Dolu: Asgari ücret net 9350 TL olmalı

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, 2023 yılı için olması gereken asgari ücret artışı oranının çalışanın cebini rahatlatacak seviyede en az yüzde 70 olması yani net 9.350 TL olması gerektiğine söyledi.
Tuncay Dolu: Asgari ücret net 9350 TL olmalı

Ağaç, kâğıt ve mobilya iş kolunda en büyük sendika olarak faaliyet gösteren Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, 2023 yılı için olması gereken asgari ücret artışı oranının çalışanın cebini rahatlatacak seviyede en az yüzde 70 olması yani net 9.350 TL olması gerektiğine vurguladı. Tuncay Dolu, “2023 yılının enflasyon canavarı ve enflasyonu fırsat bilen canavarlarla mücadele yılıdır” ifadesini kullandı.

ÇALIŞAN AÇLIK SINIRINDAN KURTULMAK İSTİYOR 

Artış oranı belirlenirken her yıl savundukları üzere TÜİK’in karma enflasyon sepeti değil, market raflarındaki yani temel gıda enflasyonundaki artış oranının baz alınması gerektiğini savunan Dolu,  “Son 2 yıl içinde temel gıdadaki reel artış TÜİK’in paylaştığı artış oranından çok daha fazla oldu. Biz geçen sene aynı zamanlarda ekmek fiyatının 1,25 liradan 2,25 liraya çıktığını konuşuyorduk. Ancak enflasyon bu sene de yükselişe devam etti ve ekmek fiyatı şu an 5 lira, bu ayın sonu itibarıyla da en az 7 liraya çıkacağı ifade ediliyor. Geldiğimiz ekonomik durumda çalışanı tek ilgilendiren konu temel gıdadaki reel artış. Çalışanlarımız artık ekonomik olarak açlık sınırından kurtulmak, rahat bir nefes almak istiyor” diye konuştu. 

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