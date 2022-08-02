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Turgut Altınok AB öğrencilerini misafir etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ‘AB Öğrencileri Harikalar Diyarında’ projesi kapsamında ilçeye gelen Türk ve yabancı heyetten oluşan öğrenci ve öğretmenleri makamında misafir etti.
Turgut Altınok AB öğrencilerini misafir etti

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve Keçiören’e gerçekleştirilen ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Altınok, “Hem ülkemiz hem de dünya barışı için bu tür kültürel geziler çok önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimiz temiz bir dünyası var. Dünya barışını inşa edecek olan çocuklarımıza her zaman destek vermeye hazırız. Bulgaristan, İtalya, Slovenya ve Mersin Tarsus’tan gelen öğretmen ve öğrencilerimizi belediyemizde, güzel Keçiören’imizde ağırlamaktan mutluluk duyduk” dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI 

Proje kapsamında Bulgaristan, İtalya ve Slovenya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler ile Tarsus Ayşe Mirici Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri ilçedeki Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, Ahmet Çalık Buz Pateni Pisti ve Estergon Türk Kültür Merkezi’ni de ziyaret ettiler. Altınok daha sonra heyetle birlikte Kalaba Kent Meydanı’nda bulunan büyük şelaleyi gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 

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