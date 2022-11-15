Turgut Özal Kreş ve Gündüz Bakımevi minik misafirlerini bekliyor

Yenimahalle Belediyesi, çalışan anneler için büyük önem taşıyan kreşlere bir yenisini daha ekledi. Turgut Özal Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Turgut Özal Kreş ve Gündüz Bakımevi ile 14’üncü kreşini hizmete açtı.

Yenimahalle Belediyesi’nin çocuklara daha iyi bir gelecek sunmak için ilçeye kazandırdığı kreş, eğitime başladı. 180 minik öğrenciye ev sahipliği yapacak olan kreş bünyesinde 10 derslik, çok amaçlı salon, müzik ve hikâye atölyesi, revir ve yemekhane bulunuyor.

AİLELERİN YÜZÜ GÜLECEK

İlçede ailelerin güvenle çocuklarını bırakabileceği, tam donanımlı kreşler inşa ettiklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çalışan annelerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam ediyoruz. Kreş eğitimi ailelerin ve çocukların önemli ihtiyaçlarından biridir. Bu nedenle ilçemizin birçok yerinde ailelerin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri, tam donanımlı gündüz bakımevleri inşa ettik. Anne ve babalarımızın içi rahat olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımız uzman öğretmenler güldürmek için çalışıyoruz” dedi.