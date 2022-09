Turhan, “Hem bütçemiz hem de sağlığımız için mevsiminde tüketime dikkat etmeliyiz”

Diyetisyen Pelinsu Turhan sağlıklı beslenmenin bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek, “Hastalığa karşı aldığımız önlem, hastalığı tedavi etmekten çok daha kolaydır. Bunun için yapılması gereken sağlıklı beslenmektir” dedi.

Diyetisyen Pelinsu Turhan, yaklaşan soğuk havalarda sağlıklı beslenmenin hastalıklara karşı önlem oluşturduğu hakkında gazetemize konuştu. Turhan, “Bağışıklık sistemi; vücudunuzu enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı koruyan katmanlı bir sistemdir. Unutmamalıyız ki hastalığa karşı aldığımız önlem, hastalığı tedavi etmekten çok daha kolaydır. Bunun için yapmamız gereken bu sistemi besinlerle destekleyerek güçlendirmektir. Sağlıklı bir yaşam sürmek için bedenimize iyi bakmalıyız. Hem bütçemiz hem de sağlığımız için mevsiminde tüketime dikkat etmeliyiz. Her sebze ve meyve mevsiminde güzeldir. Ankara’nın soğuğunda grip olmamak mümkün değil gibi düşünsek de besinlerin desteğini alarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek inanın bu durum çok kolay” dedi.



“Mevsimler bedenimizle denge halindedir”

Her mevsimin kendine özgü meyve ve sebzeleriyle beslenmenin önemime dikkat çeken Turhan, “Mevsimler, bedenimizle denge halindedir. Yaz aylarında ihtiyaç duyduğumuz bol sıvı ve lif içeren meyve ve sebzeler yazın, kış aylarında ihtiyaç duyduğumuz bağışıklık güçlendirici sebze ve meyveler kışın yetişmektedir. Doğa bir denge ve değişim halindedir, bizden beklediği ona uyum sağlamamızdır. Sağlıklı bir yaşam sürmek için bedenimize iyi bakmalıyız. Ankara gibi soğuk hava şartlarında yaşayan insanların olmazsa olmazı kök sebzelerdir. Kök sebzelere örnek verecek olursak; kereviz, havuç, turp, pancar, patates, zencefil, soğan, sarımsak ve zerdeçaldır. Kış meyveleri ise; armut, ayva, elma, greyfurt, kivi, mandalina, nar ve portakaldır” dedi.



Her ürün mevsiminde güzel

Turhan, sözlerine şu şekilde devam etti; “Her sebze ve meyve mevsiminde güzeldir. Hem bütçemiz hem de sağlığımız için mevsiminde tüketime dikkat etmeliyiz. Ayrıca mevsimine uygun sebze ve meyveler daha fazla mineral ve vitamin içermektedir. C vitamini önemli bir destek takviyesi aynı zamanda virüs ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı bağışıklık hücrelerimizi koruyan oldukça önemli bir antioksidandır. Takviye almadan c vitamininden zengin besinlerle bu önemli antioksidandan faydalanmanız mümkün. Turunçgiller, yeşilbiber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, çilek, domates ve bezelye c vitamini bakımından zengin besinler olarak tüketmenizi öneririm.”



Doğru öğün doğru beslenme

Sağlıklı beslenmenin ilk ayağı olan kahvaltı hakkında Turhan, “Güne ilk başladığınız öğün vücudunuzun ilk yakıtıdır. Önemli olan bu öğünde doğru beslenmedir. Protein, yağ ve karbonhidrat dengesini iyi sağlamaktır. Kahvaltı önemlidir fakat olmazsa olmaz değildir. Çünkü kahvaltıyı sevmeyen biri olabilirsiniz ya da güne geç saatlerde başlayan biri olabilirsiniz. Bu tür durumlarda kahvaltıya zorlamak bireyi diyetten uzaklaştırabilir. Güne erken başlayan danışanlarıma ise kahvaltıyı öneriyorum fakat zorunlu tutmuyorum. Yetişkinler için böyle bir seçenek varken, çocukluk çağı ve özellikle adölesan dönemdeki çocuklar için seçenek tektir. Bilişsel fonksiyonlarının gelişmesi için mutlaka kahvaltı yapması gerekir” şeklinde devam etti.



Önlem tedaviden daha kolay

Başkentin soğuk havalarına karşı alınabilecek en iyi önlemlerden birinin sağlıklı beslenmek olduğunu belirten Turhan, “Ankara’nın soğuğunda grip olmamak mümkün değil gibi düşünsek de besinlerin desteğini alarak, bağışıklık sistemini güçlendirerek inanın bu durum çok kolay. Bağışıklık sistemi vücudunuzun o güne kadar rastladığı tüm antijenlerin (mikropların) kaydını tutar ve bu antijenlerle tekrar karşılaştığınızda, sistem mikropları tanıyarak aktive olur, hastalık oluşumunun önüne geçer. Unutmamalıyız ki hastalığa karşı aldığımız önlem, hastalığı tedavi etmekten çok daha kolaydır” ifadelerini kullandı.



Soğuk havalara karşı bitki çayları

Başkent soğuklarında insanların sıklıkla hastalanmalarına karşı bitki çaylarının önemine dikkat çeken Turhan, “Sıklıkla duyacağımız ‘biraz üşütmüşüm’ mevsimleri geldi çattı. Sanırım Ankara’da ‘biraz’ kelimesi yetersiz kalacaktır. Soğuk algınlığı ve grip gibi mevsim hastalıklarını hızlı bir şekilde atlatmanız için önceliğimiz elbette vücudumuzdaki mikropları atabilmek adına bol miktarda su içmek. Ardından bitki çaylarının desteğini de almalıyız. Ihlamur, adaçayı, kuşburnu ve zencefil çayı bu dönemlerde fincanınızdan eksik etmeyeceğiniz bitki çaylarıdır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda ıhlamur flavonoidlerinin ağrı kesici ve iltihap giderici etkisi, tüketmeniz için destekleyici nitelikte. Adaçayı yaprakları ise içerdiği uçucu bileşenler desteğinde boğaz iltihaplarını gidermeye yardımcı olmaktadır. Adaçayını gargara yaparak da kullanabilirsiniz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



Enes Boyacı / İLKSAYFA