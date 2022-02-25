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Türk Dünyası Azerin Konseri Keçiörenlilere eşsiz bir gece yaşattı

Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Dünyası Müzik Topluluğu organizasyonuyla düzenlenen Türk Dünyası Azerin Konseri Keçiörenlilere eşsiz bir gece yaşattı.
Türk Dünyası Azerin Konseri Keçiörenlilere eşsiz bir gece yaşattı

Konserde salondaki müzikseverlere hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konserimizde Baş Solistimiz Azerin ve TSM Sanatçımız Elif Güreşçi ile gönül pasımızı silen bir akşam yaşadık. Keçiören’de Türk dünyası rüzgârı esti, sözler gönüllere dokundu. Bu güzel akşam için Türk dünyasının güçlü sesi Azerin ve TSM Sanatçımız Elif Güreşçi’ye teşekkür ediyorum. Çok şükür hayallerimiz gerçek oldu, bugün Karabağ’da Türk bayrağımız ve Azerbaycan bayrağımız yan yana dalgalanıyor. Rabbim tüm Türk devletlerimizin bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini kıyamete kadar daim eylesin. Bu cennet vatanı bize bırakan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. ”dedi. 

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Konserde TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı Elif Güreşçi de konuk sanatçı olarak sahne alarak hafızalara kazınan eserleri seslendirdi. 

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Coşkulu geceye AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, BBP Keçiören İlçe Başkanı Muhammed Kaya, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü sorumlu amirleri ve öğrencileri de katıldı. 

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