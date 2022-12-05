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“Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” konferansı yapıldı

Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda gerçekleşen konferansta, alanında uzman akademisyenler konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.
“Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” konferansı yapıldı

Ankara Kent Konseyi Gençlik Parkı Kabul Salonu’nda ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar’ın moderatörlüğünde “Türk Dünyasında Hukuk, Diplomasi ve Şehircilik” isimli konferans gerçekleşti.

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PLAKET TAKDİMİ 

Çok sayıda üniversiteli gencin de katıldığı konferans kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Koç konuşmalarını gerçekleştirdi. Konferans, soru ve cevapların alınmasının ardından düzenlenen plaket takdimi ile sona erdi.
 

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