Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin projeksiyon sunacaklarını söyledi. Geylan, beklentilerini karşılayacak şekilde doldurulması noktasında adım atılması olacağını dile getirdi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, beklentilerinin 2023 yılı içerisinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğinin öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde doldurulması noktasında adım atılması olacağını dile getirdi. Geylan, “Biz Türk Eğitim-Sen olarak önümüzdeki haftalarda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğine dair ‘ne olmalı, neler ihtiva etmeli’ noktasında bir çalıştay yaparak hem Millî Eğitim Bakanlığı’na hem de yasa koyucuya bir projeksiyon sunacağız” dedi.

ÖĞRETMENLER İÇİN ANKET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında düşüncelerini, yaşanan sorunları ortaya koymak amacıyla ‘Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu’ konulu anket gerçekleştirdi. 10 ayrı internet sitesi üzerinden 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 21 bin 412 eğitim çalışanın katıldığı belirtildi.

