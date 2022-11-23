  • BIST 4.854,16
  • Altın 1048.103
  • Dolar 18.6059
  • Euro 19.3745
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 9 °C
»

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin projeksiyon sunacaklarını söyledi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin projeksiyon sunacaklarını söyledi. Geylan, beklentilerini karşılayacak şekilde doldurulması noktasında adım atılması olacağını dile getirdi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin projeksiyon sunacaklarını söyledi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, beklentilerinin 2023 yılı içerisinde yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğinin öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak şekilde doldurulması noktasında adım atılması olacağını dile getirdi. Geylan, “Biz Türk Eğitim-Sen olarak önümüzdeki haftalarda Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun içeriğine dair ‘ne olmalı, neler ihtiva etmeli’ noktasında bir çalıştay yaparak hem Millî Eğitim Bakanlığı’na hem de yasa koyucuya bir projeksiyon sunacağız” dedi. 

ÖĞRETMENLER İÇİN ANKET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Eğitim-Sen, öğretmenlerin mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkında düşüncelerini, yaşanan sorunları ortaya koymak amacıyla ‘Ekonomiye, Mesleğe, Eğitim Yönetimine ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na Yönelik 24 Kasım Öğretmenler Günü Raporu’ konulu anket gerçekleştirdi. 10 ayrı internet sitesi üzerinden 14-18 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 21 bin 412 eğitim çalışanın katıldığı belirtildi.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ilköğretim öğrencilerine diş fırçası ve diş macunu hediye etti24 Kasım 2022 Perşembe 00:39
  • Keçiören'de Öğrenciler Aile Okulu’nda bilgilendirildi24 Kasım 2022 Perşembe 00:25
  • EMO 6 üniversiteden 47 öğrenciyi ağırladı24 Kasım 2022 Perşembe 00:21
  • Sivas'ın Ulaş ilçesinde bir lisenin öğrencilerine yönelik Ankara gezisi düzenlendi24 Kasım 2022 Perşembe 00:10
  • Başkentteki halk otobüsçüleri Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kiralanma talep etti23 Kasım 2022 Çarşamba 10:44
  • 2013 yılından beri ilk kez yenilenen EGO Genel Müdürlüğü’nün otobüs filosuna 394 otobüs daha katıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 03:06
  • Beypazarı Belediyesi şehit ailelerine yönelik Çanakkale gezisi düzenledi23 Kasım 2022 Çarşamba 03:04
  • Robot tasarlayan gençlerden Çubuk Belediyesi’ni ziyaret etti23 Kasım 2022 Çarşamba 02:01
  • Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki kırsal kesimlerde temizlik çalışması yapıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:55
  • Keçiören’de Osmanlı Mahallesi’ne yapılacak kreşin temeli atıldı23 Kasım 2022 Çarşamba 01:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti