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Türk İslam sanatları, etiSEM'de yaşatılıyor

Türk İslam sanatları, etiSEM Türk İslam Sanatları Merkezi'nde yaşatılıyor. Emek ve sabır isteyen sanatlar ustaların elinden yeni nesillere aktarılıyor. 
Türk İslam sanatları, etiSEM'de yaşatılıyor

Eryaman 3. Etap Tunahan Mahallesi’nde hizmet veren Türk İslam Sanatları Eğitim Merkezi’nde,  Ebru, Filografi Tekniği, Keçe, Lefkara, Hüsh-i Hat, Kat’ı, Minyatür, Tezhip, Çini, Dekoratif Ahşap Süsleme kursları düzenleniyor. Etimesgut Belediyesi, kurslar için merkezde özel atölyeler ve donanım oluşturdu.

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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, etiSEM bünyesinde çalışmalarını sürdüren merkezin Türk İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. 

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