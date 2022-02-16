Türk-İslam Sanatları Merkezi hizmete açıldı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Mamak Belediyesi iş birliğinde Osmanlı Sanatı’ndan izler taşıyan ve Türk İslam medeniyetinin değerleriyle harmanlanan gösterişli yapısıyla Türk-İslam Sanatları Merkezi (TİSAM) hizmete açıldı.

İslamiyet’ten bu yana Türk tarihinin önemini hiç yitirmemiş sanat dallarını genç nesillere aktarılması hedeflenen bu güzide yapının açılış törenine Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Müdürü Prof. Dr. Ayşen Soyaldı, AK Parti Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Çakmak, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri, Mamak Belediyesi Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mamak’ta bir eksiklik tamamlandı

Hayatının en güzel yıllarını Mamak’ta geçirdiğini ve Mamak’ta bu türden bir yapının eksikliğinin bugün itibari ile tamamlandığına dikkat çeken Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Yusuf Tekin, “Üniversite olarak bu türde bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş olan Musiki Muallim Mektebi’nin içinde, Türk İslam Sanatları Merkezi’nin kurulması hem sanatla millet arasındaki bağlantıyı kuracak hem de buradan sanat eğitim verecek öğrencileri yetiştirecek. Ankara’da sivil toplum örgütlerimiz, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız bu konuda bir etkinlik yapacaksak eğer, bulabilecekleri en iyi paydaş, en güçlü, en nitelikli, en donanımlı üniversite Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin olacağını belirtmek isterim” dedi.

Medeniyetimize sahip çıkmakta hepimizin görevi

Türk İslam Sanatları Merkezi’nin (TİSAM) ile geçmişten geleceğe, güzel bir köprü kuracaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Malazgirt’ten Selçuklu ‘ya, Selçukludan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e ve günümüze kadar bu topraklarda her zaman barışın güzelliğin estetiğin adaletin temsilcisi olduk. Ülke olarak böylesi bir medeniyet inşa etmek öyle çok kolay bir şey değil elbette. Bununla beraber bu medeniyete sahip çıkmakta hepimizin görevi. Tarihin izlerini taşıyarak bugünlere gelen sanatımız, sonraki nesillere hep beraber zenginleştirerek aktaracağımız bir şeydir. Bu anlamda Türk İslam sanatları merkezimizin bu amaca en güzel şekilde hizmet edeceğine inanıyorum. Ecdadımızdan aldığımız bu mirası yeni nesillere aktarmak, gençlerin bu mirasa sahip çıkmasını sağlamak, onları estetik ve sanatsal yeteneklerle beraber geleceğe taşımak en önemli isteğimiz. Bizim medeniyetimiz kültüre ve sanata pek çok değer verdi. Hat, tezhip, ebru gibi pek çok sanat dalı sadece bir estetik değildir aslında. Bu estetiğin ötesinde manevi ve kültürel değerlerimizi yansıtan bir yapıdır” dedi.

Sanatsal güzellikleri aynı ortamda görebilme şansı yakalayacaklar

Merkeze ziyarete gelenlerin, binlerce yıl öncesine dayanan Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal güzellikleri aynı ortamda görebilme şansı yakalayacağını da kaydeden Başkan Köse, “Ecdadımıza bir vefa niteliğinde olan bu merkezimizde, düzenlenecek kurslar, sergiler ve etkinlikler sanatçıları ve sanat severleri bir araya getirecek güzel bir külliye oluşturacak. Bu sanatlara gönül veren ilgi duyan herkese şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bugün de burada Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin kıymetli rektörü ve merkez başkanının katkılarıyla merkezimizin açılışını yapıyoruz. Ben hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm katılımcıları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum” diye konuştu.

Mamak Belediyesi’nin kültür politikası bakımından çok önemli

Ankara'nın merkezinde sanat akademisinin kurulması Mamak Belediyesi’nin kültür politikası bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Müdürü Prof. Dr. Ayşen Soysaldı,”Kültür ve sanat merkezi olarak inşa edilen bu güzel mimari yapının estetiğini teneffüs eden sanat talebelerine, eğitim verecek değerli ustalarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Kendilerinin üniversite tecrübelerini buradaki katılımcılara aktaracaklarından eminiz” dedi.