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Türk Kızılay'ı Etimesgut’ta anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine etkinlik düzenledi

Türk Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde kurulan Kızılay Haftası Sokağı’nda, “Dünden daha güçlüyüz seninle birlikte” sloganıyla, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.
Türk Kızılay'ı Etimesgut’ta anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine etkinlik düzenledi

Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, Kızılay Haftası Sokağı’nı, Kızılaycılık kültürünü ve temel ilkelerini çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştırmak amacıyla kurduklarını söyledi.

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KAN HİZMETLERİNİ ANLATTIK 

Hafta boyunca, Kızılaycılık ruhunu yansıtan sayısız etkinlik düzenleyeceklerini ifade eden Özer, minik ziyaretçilere, Kızılay gönüllüsü olmayı öğrettiklerini, yardımlaşmayı, dayanışmayı, afet hizmetlerini, afetlerde neler yapıldığını, insani yardım hizmetlerini ve kan hizmetlerini anlattıklarını kaydetti.

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4 KASIM’A KADAR ZİYARETÇİLERİNİ AĞIRLAYACAK 

Türk Kızılay Afet Yönetimi Genel Müdürü İbrahim Özer, Etimesgut yerleşkesinde, 4 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Kızılay Sokağı'nda, afetlerden korunma eğitimi, öğrenci etkinlikleri, sahne gösterileri, geleneksel sokak oyunlarının düzenleneceğini bildirdi.

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Özer, ayrıca AFAD'ın deprem simülasyon tırı, afet haberleşme araçları, tarihi sergiler, film gösterimlerinin yapılacağını aktardı. Genel Müdür Özer, hafta boyunca kan, kök hücre, plazma bağışında bulunulması çağrısı da yaptı.


 

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