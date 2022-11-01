Türk Kızılay'ı Etimesgut’ta anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine etkinlik düzenledi

Türk Kızılay'ın Etimesgut yerleşkesinde kurulan Kızılay Haftası Sokağı’nda, “Dünden daha güçlüyüz seninle birlikte” sloganıyla, anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için etkinlik düzenlendi.