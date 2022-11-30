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Türk Lirasını yırtan yabancı uyruklu şahıs Ankara'da yakalandı

Erasmus programıyla Türkiye'ye gelen ve 5 Türk Lirasını yırtarak paylaşımda bulunan Finlandiya vatandaşı iki şüpheli Yenimahalle'de yakalanarak gözaltına alındı.
Türk Lirasını yırtan yabancı uyruklu şahıs Ankara'da yakalandı

Finlandiya vatandaşı bir şüphelinin, Türk lirasıyla dalga geçtiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

TÜRK LİRASINA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Santamarini2 rumuzlu kullanıcının sosyal medyaya yüklediği bir TikTok videosunda, odada bulunan yabancı uyruklu bir kişinin elindeki Türk liralarını dalga geçer vaziyette yatağa fırlattığı görülüyor. Daha sonra fırlattığı paralardan 5 TL'yi alan şüpheli, "Look, look. This is no Money (Buna bak. Bu para değil)" diyerek 5 TL'lik banknotu gülerek yırttı.  Tepki çeken o anları bir başka kişi kaydederken "Santamarini2" rumuzlu yabancı uyruklu şüpheli sosyal medyadan servis etti.

"BEN ZENGİN ZENCİYİM DOSTUM"

Söz konusu şahıs elinde tuttuğu paraları yatağa fırlatırken "I'm rich nigga, rich nigga (Ben zengin zenciyim dostum, zengin zenciyim)" dediği görüldü. Yabancı uyruklu şahsın o görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Söz konusu şüphelinin sosyal medya fenomeni olduğu ve TikTok'ta 37 bini aşkın takipçisi bulunduğu belirlendi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Skandal görüntülerin büyük tepki toplamasının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Lirası'nı yırtarak paylaşımda bulunan Mogadişu uyruklu 2 Finlandiya vatandaşının Yenimahalle'de yakalanarak gözaltına alındığını ve haklarında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

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