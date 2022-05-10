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Türk Tarih Müzesi, 'Türk Tarihi Game Jam' yarışmasına ev sahipliği yapacak

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı 'Türk Tarihi Game Jam' yarışmasına ev sahipliği yapacak. 14-15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek oyun geliştirme yarışmasında, müzedeki eserler yarışmacı gençlerin ilhamı olacak. 
Türk Tarih Müzesi, 'Türk Tarihi Game Jam' yarışmasına ev sahipliği yapacak

Türkiye genelinden 113 oyun geliştirici Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nın ev sahipliğindeki Türk Tarihi Game Jam'de hünerlerini sergileyecek. 14 Mayıs'ta başlayacak oyun geliştirme yarışmasında, müzedeki eserler yarışmacıların ilhamı olacak.

Etimesgut Belediyesi, Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) iş birliğiyle düzenlenecek yarışma gençlere yeni fırsatlar sunacak.

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NASIL OYNANACAK?
Oyun kurucularının 48 saatlik süre ve sınırlı bir tema çerçevesinde oyun geliştirmesini hedefleyen yarışma formatındaki etkinlik, Türkiye'de ilk defa Türk tarihine özel ve bir müzede yapılan 'Game Jam' olacak. Katılımcılar müzedeki eserler ile tarihi olaylar üzerinden ilham alarak Türk tarihinin estetik ve kültürel bileşenlerini deneyimleyecek. Bu deneyimden ilham alarak yapılacak oyun geliştirme çalışmaları 14 Mayıs 13.00'te başlayıp, 16 Mayıs 11.00'de gerçekleştirilecek ödül törenine kadar devam edecek. Ödül töreninde ise jürinin değerlendirmeleri sonucu birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek. Oyun sektörüne girmeyi hedefleyen gençler, Türk tarihinden gelen birçok hikâyeyi tanıma ve kullanma fırsatı bulacaklar.

HEDEF ÇOCUKLAR VE GENÇLER
Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, müzenin Türk tarihini daha yakında tanımak isteyenler için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın ve gençlerimizin tarihimize daha çok ilgi duymalarını, doğru kaynağından öğrenmelerini amaçlıyoruz. Beni şimdiden heyecanlandıran bir yarışma. Bakalım ortaya nasıl oyunlar çıkacak? Merakla bekliyorum" dedi.

TÜRK TARİHİNE İLİŞKİN OYUNLAR
YAKEM Müdürü Ahmet Nedim Tolungüç de etkinlikle ilgili olarak  "Game Jam, oyun kurucularının belirli bir süreyle, konu özelinde, hiç ara vermeden ve bulunduğu mekânı terk etmeden oyunlarını geliştirmeyi ve bir fikir ortaya çıkarmalarım hedefliyor. Oyunlarda genellikle tarihi efsaneler, menkıbeler kullanılıyor. Biz de bundan dolayı Etimesgut'ta bulunan Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Türk tarihine ilişkin oyun fikirlerini tasarlamaları için böyle bir mekânda yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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