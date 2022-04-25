Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda "100. Yılda Çanakkale'den Milli Mücadele'ye Zaferin Destanı" paneli düzenlendi

Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda Çanakkale Zaferi ve Milli Mücadelenin konu alındığı "100. Yılda Çanakkale'den Milli Mücadele'ye Zaferin Destanı" paneli düzenlendi. Panele Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de katıldı.

Çanakkale ve Milli Mücadele konularında iki ayrı oturumla yapılan panelin ilk oturumu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fatih Sakallı ikinci oturumu Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Prof. Dr. Münire Kevser Baş yönetti.

BİLİM YUVASINA DÖNÜŞTÜ

Açılış konuşmasını yapan Başkan Demirel, " Ankara, Gazi, Hacettepe, Hacı Bayram Veli, Sosyal Bilimler ve Başkent Üniversitelerimizden gelen değerli akademisyenlerimizi öğrencilerimizle buluşturduk. Gençlerimize Çanakkale ve Milli Mücadelemizi doğru kaynağından tüm yönleriyle öğrenme imkanı sunduk. Panellerle müzemizi bir bilim yuvası haline getirmeye, tarihimizi doğru kaynağından çocuklarımıza, gençlerimize öğretmeye devam edeceğiz. Panelimize değerli sunumlarıyla katılan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ÖNEMLİ SUNUMLAR

Panelin ilk oturumunda Gazi Üniversitesi'nden Doç Dr. Zeki Gürel Cumhuriyet'in Önsözü Çanakkale, Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ndren Doç Dr. Nasrullah Uzman Bir Çağa Damgasını Vuran Zafer Çanakkale, Başkent Üniversitesi'nden Ümmihan Bilgin Topçu Tarihi Romanlaştırmak: Çanakkale, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Karataş Bir Destanın Türk Şiirindeki Yansımaları Çanakkale konularında konuşma yaptılar.

İkinci oturumda ise Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nurullah Çetin Türk Şiirinde Milli Mücadele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Turan Türk Milli Mücadelesi ve İstiklali, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abide Doğan Sahneye Yansıyan Yönüyle Milli Mücadele, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayfer Yılmaz Milli Mücadele'ye Romanlarımızdan Bakmak konulu sunumlarını yaptılar.