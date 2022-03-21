Türk Tarih Müzesi'nde Nevruz Bayramı coşkuyla kutladı

Etimesgut Belediyesi baharın müjdecisi Nevruz Bayramı Türk Tarih Müzesi'nde coşkuyla kutladı. Dans gösterileri sunuldu, nevruz ateşi yakıldı, örs üzerinde demir dövüldü. 5 bin yıllık Türk gelenekleri yaşatıldı.

Nevruz kutlamaları, Türk tarihinin heykel, resim ve rölyeflerle anlatıldığı Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda gerçekleşti. Programa Belediye Başkanı Demirel, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Kırgizistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, 15 Ülkeden, 16 solist, 25 sanat topluluğu katıldı.

Balkanlar'dan Orta Asya'ya, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a Türk cumhuriyetlerinin buluştuğu nevruzda halk dansları gösterileri beğeni topladı. Müzedeki Ergenekon Destanı'nın panoramik resmi önünde düzenlenen dans gösterisi ve okunan şarkılar alkışlarla büyük alkış aldı.

Programda konuşan Başkan Demirel, Nevruz'un, ayrıştırıcı değil birleştirici olduğunu ifade ederek, "Tarihimiz şanlıdır, tarihimiz muhteşemdir, insanımız ve geçmişimiz güzeldir ve bizi biz yapan çok güzel değerlerimiz var. Bunlardan birisi de Nevruz Bayramımızdır. Nevruz, Türk bayramıdır, Türk şenliğidir, Türk toyudur. Türk dünyamızla bayramımızda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk'ün bayramını Türk dünyasında başka örneği bulunmayan Türk Tarihi Müzemizde kutlamak da ayrı güzellik. Bu güzelliği sizimle yaşayan herkese teşekkür ederim " diye konuştu.

Kapalı müze alanındaki kutlamalar 17 Türk Devleti kurucularının at üzerinde heykellerinin yer aldığı alanda devam etti. Bu alanda Başkan Demirel, Kaseinov ve büyük elçiler tarafından nevruz ateşi yakıldı. Demirel ve diğer katılımcılar nevruz ateşinden atladılar. Nevruz'un geleneklerinden örs üzerinde demir dövme etkinliği de yer aldı.

20 Mart Pazar günü saat 14.00'da başlayacak etkinlikler kapsamında Türk kültür ve sanatı da sergilenecek.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın yanı sıra (TÜRKSOY), Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Büyükelçilikleri'nin de katılım sağlayacağı programda Türk dünyasının dans ve gösterileri sunulacak, geleneksel lezzetleri tadılacak.

16 Türk Devleti kurucularının at üzerinde heykellerinin yer aldığı meydanda Nevruz Ateşi yakılacak. Ergenekon Destanı panoramik resmi önünde demir dövülecek.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Nevruz'un Türk'ün bahar bayramı olduğunu belirterek, "Bayramımızı Türk Tarih Müzemizde, Türk dünyasıyla hep birlikte kutlayacağız. Şanlı tarihimizi anlattığımız bir mekanda baharın müjdecisi, barışın ve kardeşliğin sembolü nevruz bayramımızda kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Nevruz ateşini birlikte yakıp, demir döveceğiz, gelenek ve göreneklerimizi bir kez daha yaşatacağız. Bu güzel ve anlamlı etkinliğimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.