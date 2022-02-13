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Türkiye genelindeki internet haberciliği meslek örgütü temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

Türkiye genelindeki internet haberciliği meslek örgütü temsilcileri TİMBİR ve İnternet Medya ve Bilişim Federasyonu organizasyonunda Ankara'da buluştu. 
Türkiye genelindeki internet haberciliği meslek örgütü temsilcileri Ankara'da bir araya geldi

2 gün süren çalıştayda telif hakları, özel verilerin korunması ve yeni yasal düzenlemeye ilişkin konular masaya yatırıldı. Çalıştaya TİMBİR kurucularından Gaziantep İnternet Medyası (GİMDER) Başkanı Aydın Akyürek'te katıldı. 

KATILIM YÜKSEK OLDU 
Türkiye İnternet Medyası Birliğinin düzenlediği internet medyası zirvesi Milli Güvenlik Kurulunu ziyaret ile başladı. MGK Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu, internet medyasının ulusal güvenlik içerisindeki yerinin önemini anlattı. Türkiye’de 81 ili temsil eden internet medyası temsilcileri programlarına Ankara Ticaret Odası Kültür salonunda devam ettiler. internet Medya ve Bilişim Federasyonu Başkanı Dr. Süleyman Basa, açılışta yaptığı konuşmada internet medyası dünyasındaki hızlı gelişime dikkat çekti. Basa, sektörün sorunları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Zakir Avşar, ATO Başkan yardımcısı Halil İbrâhim Yavuz, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu internet medyasının önemini ilişkin açıklamalarda bulundular. 

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AKYÜREK: YASA MART AYINDA NETİCELENECEK 
Ankara'da üst düzey yöneticiler dahil tüm kesimlerin internet haberciliğinin önemine dikkat çektiğini belirten Gaziantep İnternet Medyası (GİMDER) Başkanı Aydın Akyürek, Ankara buluşmasına ilişkin şunları söyledi: ''Ankara'da Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'ın ev sahipliğinde çok verimli 2 gün geçirdik. Telif haklarından yeni yasal düzenlemelere kadar son gelişmeler hakkında düşüncelerimizi aktardık. Özellikle tüm kesimlerin merakla beklediği İnternet haberciliği yasasının Mart ayında çıkartılması bekleniyor. Haber siteleri basın yasasına tabi olacak ve basın kartı alabilecek. Gaziantep'te de bir çalıştay yaparak, bu konuda kentimizdeki haber sitelerini bilgilendireceğiz. Ankara'daki buluşmamızda ilgili yerlere davetimizi yaptık'' dedi. 

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