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Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider konumda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem rüzgarda hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." dedi.
Türkiye, güneş paneli üretiminde Avrupa'da lider konumda

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü olduğunu belirterek hedeflerinin dünyada ilk üçe girmek olduğunu ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2002'de elektrikte 31 bin 846 megavat olan Türkiye'nin kurulu gücünün, bu yılın mart ayı sonu itibarıyla 100 bin megavatı aştığı bildirildi. Açıklamada, özellikle son yıllarda yapılan yenilenebilir enerji yatırımlarıyla elektrikte 2002'de yüzde 38 olan yenilenebilir enerjinin payının da yüzde 54'e yükseldiği belirtildi.

Söz konusu yatırımlarda en dikkat çekici artışın ise güneş enerjisinde yaşandığı, Türkiye'nin 2014'te 40 megavat olan güneş enerjisi kurulu gücünün 8 yılda 200 kat artarak 8 bin megavatı aştığı vurgulanan açıklamada, kurulu güçteki artışın beraberinde Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını da getirdiği ifade edildi.

Panel üretiminde Avrupa'da lider
Bakanlık verilerine göre, dünya genelinde yıllık 185 bin megavatlık panel üretim kapasitesi bulunuyor. Dünyada ilk sırada 124 bin megavat üretim kapasitesiyle Çin yer alıyor. Çin'i 14 bin megavatla Vietnam, 9 bin 200 megavatla Güney Kore takip ediyor. Türkiye ise 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle dünyada dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ardından da 7 bin 400 megavat üretim kapasitesiyle Malezya ve 5 bin 700 megavatlık üretim kapasitesiyle ABD geliyor.

Ayrıca tüm AB ülkelerinin toplam üretim kapasitesi ise 3 bin 200 megavat seviyesinde bulunuyor. Buna göre Türkiye, 7 bin 960 megavatlık üretim kapasitesiyle Avrupa’da lider konumda bulunuyor. Türkiye'nin 2022 ve 2023'te yapacağı yatırımlarla güneşte üretim kapasitesini 9 bin 110 megavata çıkaracağı öngörülüyor.

Öte yandan, geçen yıl 10 bin megavat sınırını aşan rüzgar enerjisi kurulu gücünde de yatırımlar bu yıl hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Ege başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine yayılan rüzgar enerjisinde kurulu güç, 10 bin 864 megavata ulaşarak 11 bin megavat sınırına yaklaştı.

Rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan ekipmanlarda da yerlilik oranı arttı. İlk olarak "kule" üretimiyle başlayan yerli üretim, çeşitlenerek türbin üretimini de içerecek çeşitliliğe erişti. Türkiye'de üretilen rüzgar türbini, kanatları ve kuleleri dünyanın birçok ülkesine de ihraç ediliyor.

Hedef dünyada ilk 3
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Dönmez, yerli ve yenilenebilir enerjinin toplam elektrik kurulu gücündeki payının artmasının enerji arz güvenliğinde büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Sadece kurulu gücümüzde yenilenebilirin payını artırmak yetmiyor bunun teknolojisini de yerlileştirmek gerekiyor. İşte Türkiye bunu da başardı. Hem rüzgarda hem de güneşte dünyada önemli üretici ülkelerden biri olduk ama bunlarla yetinmiyoruz. Yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk üçe girmeyi hedefliyoruz."

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