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Türkiye, ilk 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye’yi 2022 yılının ilk 4 ayında 7 milyon 477 bin 47'si yabancılar olmak üzere toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.
Türkiye, ilk 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ilk 4 aylık döneminde ülkeye gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.

Bu yıl ocak-nisan döneminde ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artışla birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artışla ikinci, İran yüzde 236,77 artışla üçüncü sırada yer aldı. İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere izledi.

NİSAN ARTIŞI YÜZDE 225

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Nisanda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.

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