Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, mesleki yeterlilik belgesi verecek

Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu, gıda sektörüne hizmet edecek VOC-TEST Merkezi ile 5 ulusal yeterlilikte aşçılık, pastacılık, kebapçılık, pidecilik ve dönercilik mesleklerine ilişkin mesleki yeterlilik belgesi verecek.

Türkiye Lokantacılar Federasyonu, ulusal yeterlilikte Mesleki Yeterlilik Belgesi verecek. Projeyle ilgili bir açıklama yapan Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı, federasyon bünyesinde gıda sektörü çalışanlarının ulusal yeterlilikte mesleki yeterlilik belgelendirme hizmetine kolay ve hızlı ulaşmaları amacıyla TÜRKAK ve MYK tarafından akreditasyonu/yetkilendirmesi yapılmış bir sınav ve belgelendirme merkezinin kurulacağını kaydetti.

Karabağlı'nın açıklamasında yer alan detaylar şöyle: "Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA-Instrument for Pre-Accession'nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında VOC-TEST III Programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı Mesleki Yeterlilik Kurumudur.

Gıda Sektöründe VOC-TEST Merkezi Kurulması Projesi- TREESP2.3.TUYEP/P-03/19, program kapsamında Türkiye Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu tarafından yürütülmektedir. Projemizin ortağı ise Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON)'dur.

Projemiz kapsamında Federasyonumuz bünyesinde 5 ulusal yeterlilikte ( Aşçılık (4.S), Pastacılık (4.S) Kebapçılık (3.S), Pidecilik (3.S) ve Dönercilik (3.S) ) mesleki yeterlilik belgesi verecek TÜRKAK ve MYK tarafından akreditasyonu/yetkilendirmesi yapılmış bir sınav ve belgelendirme merkezi kurulması planlanmaktadır.

Projenin temel faaliyeti olan VOC-Test Merkezinin kurulumu ile ilgili süreçlere başlanmış olup, bu kapsamda Federasyon bünyesinde bu amaca yönelik bir iktisadi işletme kurulmuş, personel (yöneticiler, kalite uzmanı, idari personel, sınav yapıcı, karar verici vb.) görevlendirmeleri yapılmış, zorunlu komiteler oluşturulmuş, personel ve komite üyelerine yönelik eğitimler tamamlanmış, teorik ve performans sınav soru bankası ve materyalleri hazırlanmış ve ilgili komitece onaylanmış, sınavların yapılacağı merkez (TESK Turizm ve Otelcilik İÜEM) temin edilmiş, demo sınavları ile sorular ve sistem test edilmiş ve kalite sürecinin gerektirdiği dokümanlar hazırlanmıştır. Hazırlıklar devam ederken aynı zamanda MYK’ya ön başvuru gerçekleştirilmiş ve alınan onay çerçevesinde TÜRKAK başvurusu da tamamlanmıştır.

Bundan sonraki süreçte TSE’nin 17024 personel belgelendirme standardı kapsamında sınav ve belgelendirme sistemi, ölçme ve değerlendirme yaklaşımı ve sınavların yapımı ile ilgili TÜRKAK ve MYK’nın yapacağı denetimler ile akreditasyon süreci tamamlanacaktır.

Proje kapsamında ayrıca, Aşçılık (3.seviye) ve Bulaşıkhane Görevlisi (2. Seviye) ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama ve revizyon çalışmaları yapılmış, yiyecek sektörünün meslek haritasının oluşturulması çalışması geniş bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Projemizin faaliyetlerinin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, Proje kapsamında sağlanan gelişmeler süreç içinde düzenli olarak basın ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."