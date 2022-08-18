Türkiye satrançta çok ilerleme kaydetti

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ülke olarak satrançta büyük mesafeler kat ettiklerini belirterek, “Müsabakalarda aldığımız dereceler satranç da ki başarımızı gösteriyor. Uluslararası arenada Türkiye çok ilerleme kaydetti” dedi.

Ankara Salı günü başlayan ve 27 Ağustos’a kadar devam edecek olan Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi 13 takım 160 sporcuya ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte gazetemize özel açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satrancın yıllar içinde Türkiye’deki yükselişini, Türkiye’nin Dünya da ve Avrupa’da sağladığı başarıları ve bu sporun sporcular üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti.

ÜLKEYE DEĞER KATIYOR

Son yıllarda Genlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Satranç Federasyonu başta olmak üzere birçok kurumun destek verdiği satranç sporu ülkemize başarı getirmeye devam ediyor. Yurt dışında ve yurt içinde alınan dereceler ile özellikle gençler arasında ilgi gören spor sporcularda olduğu kadar ülkemize de değer katıyor.

“ÖNEMLİ MESAFE KAT ETTİK”

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, “Santranca 24 yıldır emek veriyorum. Bu sporun bizzat içindeyim. 24 yılda Türkiye satranç konusunda çok önemli mesafe kat etti. Bugün Türkiye’de satranç konusunda 2 binin üzerinde eğitim kurumu var. Türk satranççının geldiği noktayı bu şekilde anlatabilirim. Alt yapı konusunda Türkiye çok ilerleme kayıt etti. Lisanslı ve milli satranç oyuncumuz çok fazla bu durum Dünya’da ve Avrupa’da ki müsabakalara başarı ve derece olarak yansıdı” dedi.

BAŞARILARA DİKKAT ÇEKTİ

En son Nisan ayında Rodos da yapılan şampiyonaya 32 sporcuyla katılarak, 16 madalya kazandıklarını belirten Tulay, “Avrupa’da ülke şampiyonu olarak Türkiye başarı sağladı. Bu dönemde alt yapıdan yetişen çocuklarımız gerek yurt içinde gerek yurt dışında katıldıkları müsabakalarda çok önemli dereceler aldılar. Bu durumda gösteriyor ki satranç ülkemizde yaygınlık anlamında çok iyi nokta gelmesiyle beraber özellikle uluslararası alınan başarılarda bizim için son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

SATRANÇ BİR STRATEJİ OYUNUDUR

Tulay, “Satranç sporu çocuklarımıza çok şey katıyor. Bize göre satranca başlama yaşı beş yaştır. Ayrıca satrancın yaşı da yok, cinsiyeti de herhangi bir engeli de yok. Satranç bir strateji oyunudur. İnsanlara çocuklara gençlere stratejik düşünmeyi sağlıyor. Konsantrasyon özelliğini geliştiriyor. Odaklanmayı öğretiyor. Plan program ve en önemlisi zamanı iyi kullanmayı öğretiyor. Tüm bu özelliklere baktığınızda satranç bugün çok değer verilen tavsiye edilen bir spor, ayrıca fazla maliyeti olmayan ve kolay ulaşılabilir bir spor. Diğer sporlar gibi değil bir satranç takımı sizin spor tesisiniz oluyor. Çok yaygın hale geldi son zamanlarda yerel yönetimlerinde ciddi desteğini alıyoruz. Belediyelerimizin desteği ile önemli turnuvalar düzenliyoruz” dedi.

SATRANÇ BAŞARI SAĞLIYOR

Tulay,“Satrancın çocukların gelişimine sağladığı destek konusunda birçok bilimsel araştırma yapılmış. Satranç sporunun temel prensiplerinden dolayı kişiler üzerinde daha efektif olumlu düşünme daha rahat karar verebilme ve özellikle akademik başarılarına katkıları bilimsel olarak kanıtlanmış. Ayrıca bilimsel katkılarının dışında biz şu an günlük hayatımızdan ve yaşadığımız dönemlerden de örnek verecek olursak bizim satranç sporcularımız girdikleri sınavlarda istedikleri yerlere çok rahatlıkla yerleşebilen sporcular. Bu durum satranç sporunun özelliklerinde kaynaklanıyor” şeklinde konuştu.

ALINAN DERECELER BAŞARIMIZI GÖSTERİYOR

Tulay söyleşimizi Türk satrancından ve alınan başarılardan bahsederek şu şekilde bitirdi; “Türk Satrancı ülkemizdeki diğer sporlara göre oldukça iyi bir noktada. Satranç sporunda Avrupa ve Dünya da iyi noktadayız. Özellikle Türk satrancının hem sportif başarıları hem de ülkemizde yaygınlığı yaptığı projeler çok ses getiriyor Dünya satranç kamuoyunda en son Hindistan’da 44. Satranç Olimpiyatları yapıldı orada kıtaların belirli kriterlerde ön plana çıkan başarılı kadın sporculara ödül verildi.

Bu anlamda ülkemize engelli sporcumuz Hande Nur Şahin mücadele ruhu ile ön plana çıkan engelli kadın sporcu seçildi. Federasyonun as başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu Avrupa’nın öne çıkan satranç eğitmeni oldu. Bende Türkiye Satranç Federasyon Başkanı olarak üstün başarılı yönetici seçildim. Bu başarı ve ödüller yıllar içinde Türk Satrancının başarısını gösteriyor.”

Faruk Gökyurt- ilk sayfa



