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Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Şenliği’nde tüm çocuklar eğlendi

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda düzenlenen ve kapsam itibariyle Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Şenliği’nde 7'den 70'e tüm çocuklar eğlenceli anlara tanıklık etti.
Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Şenliği’nde tüm çocuklar eğlendi

Keçiören Belediyesi Kent Konseyi organizasyonuyla Keçiören ve Ankara’daki ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan şenlikte çocuklar gün boyunca bilim, sanat, masal, halk oyunları, müzik, tasarım ve beceri atölyeleri ile birbirinden keyifli etkinliklere katıldılar. Etkinlikte alana kurulan Dede Korkut çadırında masal dinletisi, bomba arama köpeklerinin renkli gösterisi ve ASELSAN tarafından geliştirilen bomba imha robotunun tanıtımı da gerçekleştirildi. 

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15 OKUL 1547 ÖĞRENCİ 

Yaklaşık 15 okul ve 1547 öğrencinin katılım sağladığı, 19 farklı atölyenin kurulduğu etkinlikte çocukların atölye çalışmalarına eşlik eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’de çocuklar ve gençler için birçok hizmetin ve tesisin bulunduğunu söyledi. Çocuklara çeşitli ikramların sunulduğu şenlikte aileler de gün boyu eğlenceli anlara ortak oldu. 

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