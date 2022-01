Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS'ye hazırlıkta Türkiye’de en yüksek tirajlı branş denemesi gerçekleştiren, deneme sınavlarında öncü yayınevi hangisi? Sizler için araştırdık:

YKS’ye hazırlık sürecinde, deneme sınavlarının kritik öneme sahip olduğu bilinen bir gerçek. Hazırlık öğrencileri deneme sınavlarına katılarak hem pratik kazanıyor hem de eksiklerini görebiliyorlar. Peki deneme sınavı denilince Türkiye’de ilk akla gelen yayınevi hangisi? Türkiye’de en yüksek tirajlı branş denemesi gerçekleştiren ve Kültür Bakanlığı’ndan en çok bandrol satın alan yayınevi hangisi? Türkiye'de deneme sınavlarında öncü yayınevi hangisi ? Branş denemelerinde lider, öncü yayınevi konumunda olan ve satışlarıyla deneme sınavı rekoru kıran yayınevi hangisi? Tüm bu ve buna benzer soruların cevabını sizler için araştırdık.

SINAV GEREKLİ ÇÜNKÜ...

Malum olduğu üzere ülkemizde sınava dayalı eğitim modeli uygulanıyor. Henüz ilkokulda sınavlarla tanışan öğrenciler üniversite bitirip bir mesleğe başlayana, iş hayatına atılana kadar pek çok sınava tabi tutuluyorlar. İş hayatından sonra da sınavlar bitmiyor. Bu kez de mesleğinde kariyer yapmak ve yükselmek isteyen insanlar yine sınavlarla karşı karşıya kalabiliyor. Özetle geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da sınavlar artık hayatın bir gerçeği.

İLGİLİ BAKANLIKTAN EN FAZLA BANDROL ALAN YAYINEVİ

Tüm sınavların önemini bir kenara kaydettikten sonra YKS’nin öğrenci hayatında çok büyük önem arz ettiğini belirtmek gerek. YKS sürecinde de deneme sınavları bir hayli önem taşıyor. İşte Bilgi Sarmal Yayınevi, deneme sınavları denilince artık akıllarda yer eden, kendisini kanıtlamış, lider ve öncü konumundaki bir yayınevi olarak dikkatleri üzerinde topluyor. Serbay Yiğit’in Genel Koordinatörlüğü’ndeki Bilgi Sarmal Yayınevi dönem itibariyle deneme sınavlarında Kültür Bakanlığından en çok bandrol alan yayınevi konumunda. Bu durum aynı zamanda şu anlama da geliyor: Türkiye genelinde en yüksek tirajlı branş denemelerini Bilgi Sarmal Yayınevi gerçekleştiriyor. Öğrenciler arasında soru avcısı olarak nitelendirilen Bilgi Sarmal Yayınevi, artık deneme sınavlarında Türkiye’nin en uzman kuruluşu olarak biliniyor. Soru tarzıyla ÖSYM’ye yakınlık ve uyumda öne çıkan Bilgi Sarmal Yayınevi, öğrencilerin soru yakalamada en geniş mecra olarak gördükleri bir adres olarak dikkat çekiyor.

TYT EYLÜL-EKİM'DE, AYT OCAK'TA

Bilgi Sarmal Yayınevi, öğrenciler arasında orta ve üzeri denemeler üreten bir yayınevi olarak değerlendiriliyor. Türkiye’de alanında parmakla gösterilen çok uzman bir ekibi bünyesinde toplayan Bilgi Sarmal Yayınevi, Eylül–Ekim aylarında TYT denemelerini baskıya hazır hale getiriyor. AYT denemeleri ise Ocak ayında üretiliyor.

TYT-AYT TÜM BRANŞLARDA DENEME SINAVI

Öğrenci ve öğretmen görüşüne önem veren Bilgi Sarmal Yayınevi yöneticileri, saha çalışmalarında derece öğrencileriyle görüşüyor. Onların fikirlerini değerlendiriyor... Bilgi Sarmal Deneme Soruları nın, ÖSYM’nin soru tarzı ile benzerliği öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bilgi Sarmal soru tarzı; MSÜ, TYT, AYT sorularıyla büyük oranda benzerlik gösteriyor.

GÜNCEL VE YENİ NESİL DENEMELERLE KAZANIMLAR İNCELENİYOR

Bilgi Sarmal Yayınevi, her yıl denemelerini güncelliyor. Bütün soruların video çalışmaları yapılıyor. Her yıl kazanımlar değerlendirilerek ÖSYM’nin soru sitilleri inceleniyor. Eğer yeni bir tarzla karşılaşılırsa mutlaka o kazanımlar denemelere ekleniyor. Denemenin iç kapağı ÖSYM sitiline yakın oluşturuluyor. Burada öğrenciye gerçek sınavın simülasyonu yaşatılmak isteniyor. Öğrenci dönütüne değer veriliyor. Her denemede her sorunun konu kazanım başlığı çıkartılıyor. Denemelerin sonunda her öğrenciye bir çizelge şeklinde sunuluyor. Dolayısıyla öğrenciye bir nevi karne çıkartılmış oluyor.. Böylelikle, öğrencilerin eksikliklerini ve durumunu tespit açısından önemli bir hizmet gerçekleştirilmİiş oluyor.

BİLGİ SARMAL’IN KURUMSAL DENEMELERİ

TYT ve AYT için yıl içinde geçerli olacak denemeler oluşturuluyor. Bu denemeler Ekim’in ilk haftası baskıya giriyor ve Mayıs’a kadar öğrencilere sunuluyor. Ayrıca her ay farklı bir deneme çıkartılıyor. 9-10 ve 11. sınıf ara gruplarda kazanımlara göre deneme oluşturuluyor. Denemeler tarama sonucuna göre ve genel şeklinde yapılıyor. Genel denemeler ilk ve ikinci dönemin tümünü kapsayacak şekilde iki kez çıkartılıyor. Bir dönemde toplamda 5 deneme hazırlanıyor. Bunun 3’ü tarama 2’si ise dönemleri kapsayan genel deneme şeklinde oluyor. Burada da video çözümleri bulunuyor. Aynı zamanda detaylı karne oluşturuluyor.

PAKET DENEMELER

Bilgi Sarmal Yayınevi’nin çıkardığı paket denemeler, en çok tiraja ulaşan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünler kurumlardan ziyade raflarda sergileniyor. Öğrenciler, bu ürünleri son satış noktasında diğer yayınların ürünleriyle mukayese ettikten sonra tercih etme imkanı olabiliyor.

KAMP ÜRÜNLERİ'NDE DE ZİRVEDE

Bilgi Sarmal Yayınevi’nin kamp ürünleri, sektörde zirve bir ürün olarak algılanıyor. Bu denemeler, Kamp Tam Tekrar Soru Bankası olarak isimlendiriliyor. Sorular, çözülmesi gereken beceri temelli sorulardan oluşuyor. Her kamp 10 fasikülden oluşuyor. Ayrıca her kampta konu veriliyor. Burada amaç öğrenciyi kademe kademe ilerletmek ve konuları tam pekiştirmelerini gerçekleştirmek, eksikliklerini görmelerini sağlamak oluyor. Kampta diğer eserlere nazaran yazar kadrosu daha geniş tutularak çeşitliliğin sağlanması amaçlanıyor. Burada genel taramadan çok farklı bir uygulama daha yapılıyor. Konu konu tam hücreleme mantığı uygulanıyor. Sorular kolaydan zora doğru oluşturuluyor. Öğrenciler eksiklerini konu bazında görebiliyor. Yani bu şekilde bir nevi tam tekrar da yapılmış oluyor. Bilgi Sarmal Yayınevi, öğrencilere TYT’de 2 TYT denemesi hediye ederken, AYT’de ise 1 AYT denemesi hediye etmeyi de ihmal etmemiş oluyor.

www.gazeteilksayfa.com