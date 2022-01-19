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Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

Türkiye'de geçen yıl üretilen otomobillerden yaklaşık yarısında otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa'nın imzası bulunuyor.
Türkiye'de ihraç edilen 100 otomobilden 41'i Bursa'da üretildi

AA muhabirinin, Otomotiv Sanayii Derneği ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü, geçen yıl 1 milyon 331 bin 643 araç üretti ve bunların 954 bin 43'ünü ihraç etti.

Üretilen araçların 782 bin 835'ini ve ihraç edilenlerin 565 bin 361'ini otomobiller oluşturdu.

Otomotivin önde gelen şirketleri OYAK Renault ve TOFAŞ'a ev sahipliği yapan Bursa, banttan indirilen otomobillerin 365 bin 260 adetle yüzde 46,7'sini üretti.

Bu üretimin 248 bini OYAK Renault, 117 bin 260'ı da TOFAŞ fabrikalarında yapıldı.

OYAK Renault, ülkenin otomobil üretiminde ilk sırada yer aldı. Firma, Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 31,7'sini Bursa fabrikasında banttan indirdi.

Türkiye'den geçen yıl yurt dışına satılan otomobillerin yüzde 41,4'ü olan 234 bin 27'si Bursa'da üretildi.

OYAK Renault, 2021 yılını 187 bin 923, TOFAŞ ise 46 bin 104 otomobil ihracatıyla kapattı.

Bu rakamla OYAK Renault, otomobil ihracatında da ilk sırada yer aldı. Firma her üç otomobilden birinin ihracatını gerçekleştirdi.

Bursa'da banttan indirilen 365 bin 260 otomobilin yüzde 64'ü yurt dışına gönderildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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