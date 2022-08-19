  • BIST 3.041,24
  • Altın 1020.705
  • Dolar 18.0991
  • Euro 18.2689
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Türkiye'de kaç Suriyeli var, kaç Suriyeli oy kullanacak, kaçı geri dönecek? Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkemizdeki 'Suriyeliler' konusunda çarpıcı bilgiler paylaştı. Türkiye'de kaç Suriyeli var, kaç Suriyeli oy kullanacak, kaçı geri dönecek? İşte Bakan Soylu'nun ağzından en güncel verilerle hepsinin cevabı:
Türkiye'de kaç Suriyeli var, kaç Suriyeli oy kullanacak, kaçı geri dönecek? Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkemizdeki 'Suriyeliler' konusunda çarpıcı bilgiler paylaştı. Türkiye'de kaç Suriyeli var, kaç Suriyeli oy kullanacak, kaçı geri dönecek? İşte Bakan Soylu'nun ağzından en güncel verilerle hepsinin cevabı: 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, burada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte Türkiye'de kaç Suriyeli var, kaç Suriyeli oy kullanacak, kaçı geri dönecek sorularının cevapları:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Coğrafyamızla ilgili ilkokuldan itibaren stratejik bir coğrafyada olduğumuzu ifade ederler. Geldiğim noktada şunu görüyorum, evet stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunlar kadar önemli olan bir şey var. Büyük bir medeniyetin devamıyız. Stratejik bir coğrafya, köprü bir coğrafya, bütün bunlar varken, bu ülkenin en temel belirleyici unsur medeniyetimiz.

Suriyeli sığınmacılar tartışması

2011'de başladığı zaman biz bu sürecin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmedik.

Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden, süreçlerden ayrı bir düşünce içinde olamayız. Bu insanlar kendi ülkelerine dönmeyecekler mi? Elbette ki dönecekler fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi dönebilirler? Türkiye uzun zamandır bu süreci de bir politikayla yönetiyor. 

Ankara Şam'la diyalog kuracak mı?

Bu işin bu meselenin bu noktaya gelmesinden önce böyle bir değerlendirme yapmak, kimin hangi seviyede yaklaşabileceği, hangi adımları atabileceğini görmeden böyle bir değerlendirme yapmak çok kolay değildir, erkendir de. Onun ötesinde bizim sorumluluklarımız var. İnsani sorumluklarımız var, komşuluk sorumluklarımız var. Biz o insanları ölüme terk edemeyiz, ölüme itemeyiz.

Bizim harekat yaptığımız bölgelerde, o hatta toplam 6 milyon insan yaşıyor. O İnsanlar kime itimat ediyor, kime güveniyorlar? Hayat orada daha öncekinden çok daha normale döndü. Sanayisi, ticareti, ekonomisi, eğitimi ,sağlığı, tarımı, üretimi var.

Azez'deki bayrak provokasyonu

Biz o bölgeyi avucumuzun içi gibi biliyoruz. Kimin eli kimin cebinde, kimin hangi provokatif eylemi yapmaya çalıştığını da biliyoruz. Hem MİT'in hem emniyet, jandarma ve TSK'nın bilgisi en üst düzeyde. Tekrar söylüyorum, ABD, PYD'ye 2 milyar dolar yardım çıkartıyor. Bunu orada rahat bırakır mı? Kendi kafasına koyduğu projeyi, oyunu kurmadan bizim bu insanların kendi ülkelerinde rahat bir şekilde yaşamalarına yönelik adımları atmamıza müsaade eder mi?

SURİYELİLER GERİ DÖNECEK Mİ?

Cumhurbaşkanımız bir ifadede bulundu, "Cerablus, Azez, El-Bab, Resulayn ve Tel Abyad bölgesinde 1 milyon kişinin dönüşünü temin edecek adımlar atacağız" dedi. Ertesi günden itibaren havan atmaya başladılar öbür taraftan. Yani burada her hamleyi gerçekleştiriyorlar. Türkiye'de bir provokasyon yapabilirler mi? Güvenlik açısından bana göre Cumhuriyet tarihinin en güçlü zamanındayız. Atak yemeyiz anlamına gelir mi, büyük konuşmamak lazım. Türkiye içerisinde geçmiş izlerden kalan birtakım denemelere girebilirler ama hemen gereğini yerine getirme kabiliyetine haiziz. Suriyeliler içerisinden bir provokasyon oluşturabilirler mi? Böyle bir şey olmaz, kesinlikle olamaz.

Etniklik üzerinden, aynı zamanda ırkçılık üzerinden oluşan meselelerin bir insanlık yoksunluğu olduğunu düşünüyorum. Bizim milletimizin böyle bir medeniyeti yok. Onun için yaklaşık 11 yıldır biz Suriyelilerle birlikte bir kardeşlik mutabakatının nasıl olabileceğini dünyaya göstermiştir.

TÜRKİYE'DE KAÇ SURİYELİ VAR?

Türkiye'de 3 milyon 650 bin Suriyeli kardeşimiz var. 3 milyon 222 bin mülteci var. 1 milyon 400 bin de ikametli var. 517 bin Suriyeli şu ana kadar gönüllü geri döndü. Güvenli, onurlu ve gönüllü geri dönüşün altyapısını da hazırlıyoruz. 1 milyon 20 bin kişiye sosyal uyum eğitimi verildi. İdlib'de 62 bin briket ev kurduk, yıl sonunda 100 bin 800 eve ulaşacağız. Briket evlerimizi özellikle bağışlarla yapıyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde ayrıca 6 bin 600 konutun yapımına başladık. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü temin edebilme hazırlığındayız. Suriye'nin kuzeyinde 200 binden fazla konut yapacağız. Türkiye'de Afgan, Pakistan, Uygur Türkü, Ahıska, Suriyeli, Mısır'dan gelenler, Libya, Lübnan, yani kim varsa devlet olarak bunlarla temas halindeyiz. Gerek eğitim gerek diğer hizmetler vesilesiyle temas halindeyiz. Hem de bunların oluşturduğu sivil toplum örgütleriyle hep temas halindeyiz. Dünya da bu işi böyle yürütüyor. Aylardan beri bunun toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Kim gider, bunun şartları nasıl olur? Burada da bir sistem kuruldu. Zannediyorum bu yılın sonu itibariyle gidiş başlayacak. Araştırmalara göre yüzde 70 "Güvenli bir dönüş söz konusu olursa biz ülkemize dönmek istiyoruz" diyor.

KAÇI OY KULLANACAK?

Zaten seçmen bilgileri doğum yeri itibariyle bütün siyasi partilere beş yılda iki defa veriliyor. Bu bilgilerde istediğiniz veri madenciliğini yapabilirsiniz. Sanki bu yeni bir şeymiş gibi "Ben YSK'dan çok daha fazla bilgiye sahibim" diyor. "YSK'dan çok bilgi var" deniyorsa suç işleniyor demektir. 120 bin Suriyeli seçmen var. Bunlar kimler? Çok kriterimiz var. Mühendisi, mimarı, doktoru, iyi öğrencisi, sigortalı çalışanı var. Yani bir ara bir şikayet vardı ya, en iyilerini alıp Avrupa'ya götürüyorlar diye. Türkiye bir çadır devleti değildir. İlk kez de vatandaş yapmıyor. Vatandaş yapmasının kriterleri var, güvenlik soruşturması var, safahatları var. Bunlar da kanunla belirlenmiştir. Türkiye'de 211 bin Suriyeliye vatandaşlık verildi. 120 bini de oy kullanacak.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de ilk defa Ermeni kökenli biri Kaymakam olarak atandı18 Ağustos 2022 Perşembe 09:51
  • Abdülhamid Han gemimiz ilk sondajına başladı18 Ağustos 2022 Perşembe 09:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e büyükelçi atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız18 Ağustos 2022 Perşembe 09:14
  • İstanbul'da 'Evlat Nöbeti Çalıştayı'17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:29
  • Bakan Kurum: Sosyal medya belediyeciliği yapmaktan öteye geçmediler17 Ağustos 2022 Çarşamba 23:28
  • Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz'ü kabul etti17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:20
  • ABD Büyükeçiliği: Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atayacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:06
  • Bakan Ersoy, Barbarlık Müzesi açılış törenine katıldı17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:08
  • YÖK Başkanı Özvar'dan vakıf üniversitelerine 'indirim' çağrısı17 Ağustos 2022 Çarşamba 18:07
  • Bakan Akar ve Malezya Kralı Şah'tan savunma sanayisi şirketine ziyaret17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti