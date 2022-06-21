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Türkiye'den Ukrayna açıklaması: Artık çok daha dikkatliyiz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin son dönemde Ukrayna'ya yönelik silah satışı konusunda çok daha dikkatli olduğunu söyledi.
Türkiye'den Ukrayna açıklaması: Artık çok daha dikkatliyiz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Amerikan Wall Street Journal'a (WSJ) röportaj verdi.

Ukrayna'ya silah satışı konunda son dönemde daha dikkatli olduklarını kaydeden Demir, Türkiye'nin iki ülkeyi masaya çağırabilen tek ülke olduğunu söyledi:

"Türkiye, her iki tarafı da barış masasına çağırabilen yegane ülke. Bir tarafa bir sürü silah gönderirken bunu nasıl yapabilirsiniz? TB2 konusunda devam eden süreçler var ancak bu konuda artık çok daha dikkatliyiz. Örneğin Ukrayna'ya yönelik kişisel koruyucu ekipman satışı konusunda hiçbir tereddütümüz yok. Her iki tarafla da konuşabilmemiz lazım. Güven oluşturmak için her iki tarafa da yeterince yakın olunmalı. Önceliğimiz, barışın üstün gelmesini sağlamak."

"TÜRKİYE İÇİN TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARI VAR"

WSJ'ye konuşan Ukraynalı yetkili ise; "Türkiye taraf mı değiştiriyor diye kendimize sorular sorduk. Sonuçta Türkiye için Türkiye'nin çıkarları öncelik taşıyor" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA, RUS İŞGALİNDE TB2'LERİ AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Ukrayna ordusu tarafından aktif olarak kullanılan Bayraktar TB2 SİHA, savaşın gidişatını Ukrayna lehine çevirme konusunda kritik bir rol oynamıştı. Rus ordusuna ait birçok konvoy, birden fazla deniz platformu, hava savunma ile topçu unsurunun Bayraktar TB2 tarafından imha edildiği medyaya yansımıştı.

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