Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 albinizmli genç etkinlikte bir araya getirildi

Albinizmli Gençler Sahada Projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 25 albinizmli, Ankara'daki etkinlikte bir araya getirildi.

Albinizm Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği'nin ‘Sivil Düşün Programı’ kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 25 albinizmli genç, üç gün süren etkinlikte; dernek faaliyetleri, sivil toplum, engellilik, az gören bireylerin sorunları ve hak savunuculuğu konularında eğitim aldı. Ayrıca gençler için çeşitli sosyal aktiviteler de düzenlendi.

FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Albinizm Derneği Başkanı Serkan Özorman, etkinlikteki konuşmasında, albinizmli gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Burada olmanız ve bizlere destek olmanız çok önemli. Dernek olarak hem albinizm hususunda bilgilenmenizi hem de hak savunuculuğu noktasında bilinçlenmenizi sağlamak maksadıyla bu etkinliği düzenledik. Benzer etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz. Her birinizi dernek faaliyetlerinde aktif olarak görmekten onur ve gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.