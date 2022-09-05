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Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Anadolu isminin ilk doğduğu yer olarak adlandırılan Kızılcahamam’a bağlı Taşlıca Köyü, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor

Kızılcahamam Taşlıca Köyü, tarih kaynaklarında ve halk arasında ‘Anadolu’ isminin ilk verildiği yer olarak biliniyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği köyde, Kırmızı Ebe ile oğlu Oruç Gazi'nin türbeleri, Ayran Taşı ile Gelin Kaya'sı gibi ziyaretçilerden yoğun ilgi gören efsanelere mazhar olmuş mekanlar bulunuyor. Birçok efsaneye konu olan köyün en önemli özelliklerinden biri de her kaya ve taşın asırları aşan bir hikayesinin var olması. ‘Anadolu’ isminin ise bu köydeki Ayran Taşı'ndan geldiğine inanan köy halkı, köye gelen ziyaretçilere bu hikayeyi anlatıyor.

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 ‘Anadolu mu, dolu yavrum’


Taşlıca Köyü Muhtarı Kadir Özdemir, askerler ile Kırmızı Ebe'nin arasındaki diyalogdan “Anadolu” isminin var olduğuna işaret ederek, “Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat'ın ordusunun buradan geçeceğini duyunca bir herke ayran ile ordunun önüne geçer. Yalak taşına boşaltır, bütün ordu içer, matarasını doldurur ama hiç noksanlaşmaz. Bu Allah'ın bir takdiridir. 'Ana dolu mu', 'dolu yavrum. 'Ana dolu mu', 'doldurun yiğitlerim' diye hitap eder. Bu da Keykubat'ın yaverinin dikkatini çeker. Der ki 'bunda bir hikmet var. Bütün ordu içti, matarasını doldurdu ama bu ayran hiç noksanlaşmadı' derken taş nazardan yarılır” dedi.
 

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