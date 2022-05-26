  • BIST 2.450,84
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3382
  • Euro 17.4982
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliği Başkent’te başladı

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini Başkent’te başlattıklarını açıkladı. Kısırlaştırma operasyonu yapılacak olan sokak hayvanları, 5 günlük tedavi sürecinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakılacak. 
Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliği Başkent’te başladı

ABB, yılda ortalama 25 bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemde artan şikâyetler üzerine başlattığı özel projeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı. Yavaş, “Can dostlarımız için Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğini başlattık. Rehabilitasyon merkezimiz ve anlaştığımız özel klinikler aracılığıyla yılda 25 bin dostumuzu kısırlaştıracak, kontrolsüz popülasyon artışını da engelleyeceğiz” dedi.   

krc_7425-001.jpg

HEDEF: YILDA ORTALAMA 25 BİN SOKAK HAYVANINI KISIRLAŞTIRMAK
Gönüllü hayvanseverler, sivil toplum kuruluşları ve ilçe belediyeleri ile sokak hayvanlarının sağlığı için ortak projeler üreten ve ilçe belediyelerine kısırlaştırma desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi şimdi de özel hastanelerle yaptığı protokol kapsamında Türkiye’nin en kapsamlı kısırlaştırma seferberliğine imza atmış oldu.

Bir yandan kısırlaştırma işlemini kendi imkânlarıyla sürdüren ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bir yandan da Özel Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD) ile yaptığı protokolün ardından çıktığı ihaleyle özel bir firmadan hayvan toplama desteği almaya başladı.

krc_7546-001.jpg

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak Başkent’te kısırlaştırma çalışması yapmayı hedeflediklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, örnek projeyi anlattı:
“Sokak hayvanları popülasyonunun büyükşehirlerde çok hızlı artması sonucu istenmeyen olaylar yaşanmakta ve yoğun şikâyetler alınmaktadır. Bu anlamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bütün belediyelerimize örnek olacak bir çalışma başlatıyoruz. Ayda bin hayvandan az olmamak üzere sokak hayvanlarının yakalanma ihalesini de gerçekleştirdik. Toplanacak can dostlarımızı hem kendi kliniklerimizde hem de OHHAD ile yapmış olduğumuz proje kapsamında özel hayvan hastanelerinde bir gün dilendirip ertesi gün kısırlaştırma operasyonu yapılacak ve 5 gün postoperatif bakımları tamamlandıktan sonra alındıkları ortama tekrar geri bırakılacak. Ankara Büyükşehir Belediyemizce bu şekilde yılda ortalama 25 bin kısırlaştırma operasyonunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz.”

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerine kendi bünyesindeki veteriner hekimlerle ve Ankara’da bulunan 11 özel hayvan hastanesi ile sürdüreceklerini ifade eden Aslan, 25 ilçe belediyesinin de katkılarıyla Başkent’te yılda 55 bin kısırlaştırma yapılabileceğine dikkat çekti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Otobüs, park halindeki otomobile çarpınca 5 araç çarpıştı: 1 yaralı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:20
  • Bakıcı, eski patronunun otomobilini parçaladı26 Mayıs 2022 Perşembe 13:04
  • Başkent, Anadolu'dan Afrika'ya Kültürel Etkileşim Topluluğu Konseri'ne ev sahipliği yaptı26 Mayıs 2022 Perşembe 11:29
  • Milli şampiyon Başkan Altınok'u ziyaret etti26 Mayıs 2022 Perşembe 00:26
  • ABB, toplam 69 taşınmazı ihale ile satışa çıkarıyor26 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Yenimahalle kreşlerinde yıl sonu etkinlikleri yapıldı26 Mayıs 2022 Perşembe 00:24
  • Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşı kapıda karşıladı26 Mayıs 2022 Perşembe 00:23
  • Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi yenilendi26 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Kahramankazan Belediyesi, öğrenciler için Çanakkale turu düzenledi26 Mayıs 2022 Perşembe 00:21
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara ‘sıcak çorba’ ikramını sürdürüyor26 Mayıs 2022 Perşembe 00:20
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti