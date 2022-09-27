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Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi

Türkiye'nin ilk 'Kelime Müzesi' Ankara'da açıldı. Müze, Türkçe'nin kelime hazinesi açısından sahip olduğu zenginliği somut şekilde ortaya koyuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dijital heykeli yapıldı.
Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi

Dokunulabilen harfler, somutlaştırılan edebi eserler... Hepsi, yeni açılan Kelime Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşuyor. Yazar Şermin Yaşar, çocukların Türkçe ile somut şekilde tanışması için Ankara'da Türkiye'nin ilk Kelime Müzesi'ni açmaya karar verdi.
Farklı sanatçıların, birbirinden renkli eserlerinin sergilendiği müzede, Türkçe'nin zenginliğini anlatmak ve dile vefa borcunu ödemek amacıyla yola çıkıldı. Kelime Müzesi Kurucusu Şermin Yaşar, "Ben kelimeleri çok önemsiyorum, hepimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Düşünsenize çocuklarımız 12 yıl Türkçe dersi görüyorlar ve hiçbir zaman türkçe ile somut olarak böyle karşı karşıya gelmiyorlar" diye konuştu.

KELİME DUVARI OLUŞTURULDU 

Müzede çocuklara kelimelerin anlamlarını öğretebilmek için bir de kelime duvarı oluşturulmuş. Duvarda her harf için ayrı birer bölme bulunuyor. Bölmeleri açtığınızda ise kelimelerin türkülerin içinde geçen anlamları yer alıyor.

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DİJİTAL ATATÜRK HEYKELİ 

Söz varlığının görsel tasarımlarla ortaya koyulduğu müzede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç boyutlu dijital bir heykeli de bulunuyor. Açılışına tarihçi ve yazar Profesör İlber Ortaylı'nın da katıldığı Kelime Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.
 

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