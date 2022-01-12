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Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını açıkladı.
Turkovac'ın Faz-3 sonuçları açıklandı

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Açıkladığımız sonuçların analizlerinin yapıldığı tarih 27.12.2021'dir.

Turkovac, 31 Ekim 2020-4 Ocak 2021 arasında Faz-1 çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur.

10 Şubat-23 Nisan arasında 300'e yakın vakada değerlendirilip Faz-3'e geçmeye hak kazandı.

Kıyas ürünümüz Coronavac'tır. Bu aşıyla karşılaştırılmasına karar verildi. Bir tarafta Coronavac Faz-3 değerleri var. Öteki tarafta Turkovac var. Turkovac'ın izlem süresi 108 gün. 

22 Haziran 2021'de Faz-3 için çalışmaya başladık. 4 Ağustos'ta ilk üç merkezde 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Eylül'de ara güvenlik analizi yapıldı. 

TURKOVAC'IN ETKİNLİK ORANI NE?

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, Turkovac'ın Faz-3 sonuçlarını açıkladı: 

Gönüllülerimiz 18-55 yaş arası, daha önceden aşılanma veya kovid hikayesi olmayan, nispeten sağlıklı bir gönüllü popülasyonuydu. 

Toplam takip süresi 108 gündü. 

Sadece hastalanma oranı değil aynı zamanda hastalanan gönüllülerin hastalık ciddiyetine de bakıyoruz. Yakalanan hastaların büyük kısmının semptom göstermediği, gösterse de hastalığı ciddi geçirmediğini görüyoruz. Hastaneye yatan sadece 3 hastamız oldu Turkovac kolunda. Hiçbirinin oksijen ihtiyacı olmadı. Hepsi sağlıklı şekilde hastaneden taburcu oldu.

Turkovac en az Coronavac kadar etkin ve güvenli bir aşıdır. 

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