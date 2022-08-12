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Turşu Festivali’nde geri sayım

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, toplantıda, festivallerinin salgın nedeniyle 2 yıl aradan sonra ilk defa düzenleneceğini söyledi.
Turşu Festivali’nde geri sayım

Bu yıl festivalinin 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenleneceğini aktaran Demirbaş, 4 aydır festival komitesinin hazırlık yaptığını anlattı. Festivalin amacının ilçe ekonomisine katkı sağlamak olduğunu belirten Demirbaş, festivalde özellikle ilçe esnafını ve tüm turşucu esnafını kurulacak stantlarda görmek istediklerini belirtti.

COĞRAFİ İŞARET BELGELİ

Festival süresince ziyaretçilere bol bol ikramların yapılmasını isteyen Demirbaş, şunları kaydetti: “Bir dünya markası olan turşumuzun ve yöresel ürünlerimizin hem tanıtımının hem de kazancının artması noktasında festivalin önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Turşumuz biliyorsunuz coğrafi işaret belgeli bir ürün ve bununla ilgili coğrafi işaret etiketimizin tüm ürünlere kullanılmasını istiyoruz”

ÇADIR KURULACAK

Demirbaş, şunları söyledi: “Bu yılki festivalimizin teması gastronomi olacak. İlçemize kazandırdığımız 2 yeni coğrafi işaret belgesi ürünümüz daha var. Türkiye Aşçılar Federasyonuyla birlikte bir çalışmamız olacak. Festivalde büyük bir mutfak kurarak burada canlı etkinliklerimiz olacak. Gençlerimize yönelik interaktif çadır kuracağız. Sizlerden gelecek yeni fikirlerle de çalışmalarımızı genişleteceğiz”

TURŞULAR KISA SÜREDE TÜKENİYOR

Festivalin, turşuculuk sektörünün her geçen gün büyümesini sağladığını aktaran Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze, Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Hüseyin Benli ise "Festival sayesinde elimizdeki turşular kısa sürede tükeniyor. Bizim için yapılan bir festival. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun." diye konuştu.

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