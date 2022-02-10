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Tuz Mağarasından çıkartılan kaya tuzunu karla mücadelede kullanılıyor

Türkiye’nin beş bin yıllık mirası Çankırı yollarına seriliyor. Çankırı Belediyesi, Tuz Mağarasından çıkartılan kaya tuzunu karla mücadele çalışmalarında kullanıyor. 
Tuz Mağarasından çıkartılan kaya tuzunu karla mücadelede kullanılıyor

Kar yağışının başlaması ile birlikte şehir merkezinin yüksek kesimlerinde buzlanma nedeni ile kayganlaşan yollarda yaya ve araç sürücülerinin güvenli ulaşımı için çalışmalar sürüyor. Kar küreme çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda Çankırı’daki beş bin yıllık tuz madeninden elde edilen kaya tuzu kullanılıyor. Çankırı Belediyesi, uygun hale getirilen kaya tuzu ile kar yağışının olduğu günlerde özellikle yüksek kesimlerde olası buzlanmaya karşı yolları tuzluyor. 

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü, son bir ayda yaklaşık 500 ton tuz kullanırken kaldırımlarda ise 25 ton solüsyon kullandı. 

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