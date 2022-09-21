TYB’den Mamak’ta Ankara Edebiyat Festivali

Mamak Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Muallim Mektebinde düzenlene Ankara Edebiyat Festivali başladı. Mamak Muallim Mektebinde başlayan edebiyat festivali ayın 25 ine kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Mamak Kültür Merkezi Muallim Mektebinde düzenlediği Ankara Edebiyat Festivali ile Ankaralı sanatseverlerle buluştu. 5 gün sürecek festival başta gençler olmak üzere bütün Ankaralılara düzenlenen edebiyat festivaliyle sanatı ve sanatçıyı anlatacak. Festivalin açılışında gazetemize konuşan TYB Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan, “Ankara’da ilk defa bir edebiyat festivali yapılıyor. Bu festival beş gün sürecek edebiyatçıların ilgili olarak akademisyenlerin, fikir adamlarının buluştuğu bir programdır. Bu programda edebiyat ile alakalı fikirdi, romandı, hikâye ve denemeler konuşuluyor” vurgusu yaptı.

“ANKARA’DAKİ İLK EDEBİYAT FESTİVALİ”

Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan gazetemize verdiği demeçte, “Ankara’da ilk defa bir edebiyat festivali yapılıyor. Bu festival beş gün sürecek edebiyatçıların ilgili olarak akademisyenlerin, fikir adamlarının buluştuğu bir programdır. Bu programda edebiyat ile alakalı fikirdi, romandı, hikâye ve denemeler konuşuluyor. Gençlerle ilgili edebiyat paneli ve Ankara’nın edebiyatı ile ilgili panel var. Ankara edebiyatı fazla konuşulmamış saklıda kalmış bir edebiyattır. Bu konularla ilgili paneller ve dinletiler var. Biz bu programla edebiyat alanında ilgi çekmek istiyoruz. Burada geçmiş edebiyatımızda konuşuluyor. Bu günün edebiyatı da bu şekilde devam vurgusu yapılmış oluyor. Güzel özel bir program olacak bu programa memleketin her yerinden şairler ve yazarlar gelecek” şeklinde konuştu.

Doğan, “Bizim eğitim sistemimizden kaynaklanan bir durumla öğrencilerde okuma alışkanlığı yok. Eğitim sistemimiz çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandıramıyor. Ailelerin ve öğretmenlerimizin de okuma alışkanlığının olması gerekli” dedi.

“TARİHİ BİR ANIN TEMELLERİNİN ATIYORUZ”

Festivalin açılış konuşmasında yer alan Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan; “ Tarihi bir anın temellerinin atıldığı bugün hürmetle selamlıyorum. Gerçekten şuan tarihi bir ana tanıklık ediyoruz ve bu programların devamının gelmesini temenni ediyorum. Ankara edebiyat festivali yüz yılları bulacak bir sürekliliğe sahip olur temennisinde bulunuyoruz. Uzun yıllar Ankara’da yapmayı planladığımız bir festival bu festivalin içinde şiir var, folklor, denemeler hikâyeler var” dedi.

“MEDENİYETİMİZİN YOĞRULDUĞU YER ŞEHİRLERDİR”

Rektör Arıcan, “Bu çağda insanlarımızın karınları doyuyor. Edebiyatın ve kültürün zirve olacağı bir dönem insanlarımızın ruhen daha fazla doyurulması gereken bir noktadayız. Küreselleşen bir çağda kültürlerin birbirine girdiği ve neredeyse yok olmaya başladığı bu çağda biz kendi öz benliğimizi korumak için edebiyatla, kültürle, sanatla ancak sağlayabiliriz. O yüzden Ankara Edebiyat Festivali’nin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum Türkiye yazarlar birliği sanat ve edebiyat anlamında birçok konuda çalışmalar yapıyor. Bizim şehirlerimiz kültürün yoğrulduğu bir şehir. Şehirlerimiz medeniyetimizin yoğrulduğu şehirlerdir” ifadelerini kullandı.

KÖSE; “EV SAHİBİ OLMAKTAN MUTLUYUZ”

Ankara Edebiyat Festivaline ev sahipliği yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; “ Türkiye Yazarlar Birliğinin ne kadar büyük bir emek ve özveri ile adeta bir ömür adanarak bugünlere gelindiğini bir kere daha anlamış olduk. Zor yıllar geçiren ve bu günlere gelen bir kuruluş. Kurucu Başkanı Mehmet Doğan beyefendiye şükranlarımı duyuyorum. İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğin devamı gelmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. Bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı da çok mutluyuz. Göreve geldiğimiz günden itibaren bu güne Mamak’ın daha güzel yerlere gelmesi için çalışıyoruz. Alt yapı ve üst yapının yanı sıra Mamak’ta sanatsal faaliyetler ve kültür içinde elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Şehri imar ederken başta gençlerimiz olmak üzere halkımıza kültür ve sanat adına birçok çalışmaya imza atmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KÖKLÜ MİLLETLERİN KÖKLÜ EDEBİYATLARI VARDIR

Mamak Belediye Başkanı Köse; “Dilin kültürün ve sanatın aktarılmasında ki en önemli etken edebiyattır. Köklü milletlerin köklü edebiyatları vardır. Tarih sahnesinde yüz yıllardır var olan milletimiz ve dilimiz farklı coğrafyalardaki var oluşlarıyla da zengin bir kültür coğrafyasına sahiptir. Geniş bir coğrafyada varlık gösteren ecdadımız kültür sanat ve edebiyatta ne kadar üst noktada olduğunu hepimiz biliyoruz. Sanatın mimarı muhteşem eserleri günümüzde hala en güzel şekilde varlık sürüyor. Bizlere düşen somut ya da soyut tüm eserlere sahip çıkmak gelecek nesillerimizi güzel kültürümüzle ve dilimizin zenginliği ile aktarmaya çalışmaktır. Mamak belediyesi olarak farklı temalarda birçok festival yapıyoruz. Bu festivallerin en hayırlısı olan Ankara Edebiyat Festivalidir. Kültür alanında yaptığımız çalışmalarla böyle özel bir festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Mamak Belediyesi Kültür Merkezi Muallim Mektebinde başlayan Ankara Edebiyat Festivali açılışına Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Edebiyat Festivaline Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Pof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan, TYB Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Uluçay, Ankara Üniversitesi Rektörü Mehmet Ünüvar, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, çok sayıda öğrenci ve vatandaş katılım gösterdi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA