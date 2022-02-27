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Ücretsiz parkur hazırlık kursları başarı artıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri, Milli Savunma Üniversitesi ve Bekçilik sınavına katılacak adaylara yönelik başlatılan ücretsiz parkur hazırlık kurslarına katılanların elde ettiği başarı oranı dikkat çekiyor.
Ücretsiz parkur hazırlık kursları başarı artıyor

Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen kurslarda yüksek başarı elde eden adaylara sınav öncesi Sincan Aile Yaşam Merkezi’nde motivasyon olması amacıyla Mehteran Takımı ve FOMGET Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisiyle moral etkinliği düzenlendi.

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Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu ve BELPA Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Özkara da katıldı. 

Kursa katılan 250 erkek adayın yüzde 70’nin parkuru başarıyla geçtiğini vurgulayan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Büyükşehir Belediyesi olarak çeşitli sınavlar için kursiyer hazırlıklarımızın bir tanesinin daha sonuna geldik. POMEM, MSÜ ve Bekçilik spor mülakatları için yaklaşık 800 kursiyerimiz bugün itibarıyla mezun oldu. Öğrencilerimizin sınavlarda başarı elde ediyor olması da bizim için gurur kaynağıdır” dedi.

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AMAÇ: EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarına destek vermeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, maddi imkânsızlıklardan dolayı dışardaki hazırlık kurslarına katılamayan adaylara POMEM, MSÜ ve Bekçilik sınavı için ücretsiz hazırlık parkur kursu düzenliyor. 

Kursu tamamlayan adaylar, bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:
 -Nergis Yurduseven: “POMEM kursuna ekim ayında başladım. Bu kurs, imkânı olmayan arkadaşlar için büyük bir avantaj. Büyükşehir ve hocalar çok destek oldu bize.”
-Ömer Faruk Geçimalan: “Kasım ayından beri kursa geliyorum. Belli bir disiplin ve planı olduğu için bu kurs bana çok şey kattı. Ücretsiz olması da ayrı bir fırsat bizim için. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

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