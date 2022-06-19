Ücretsiz “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” etkinliği yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla parklarda düzenlediği ücretsiz spor etkinliğine Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine yeniden başlıyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 20 Haziran-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde 24 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında ücretsiz spor faaliyeti gerçekleştirecek.

Başkentlileri sağlıklı yaşamaya ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla pek çok projeyi hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğini bu yıl da gerçekleştirecek.

Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesine ait park ve rekreasyon alanlarında 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren ücretsiz spor etkinliği başlayacak.

24 NOKTADA SPOR FAALİYETİ

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Sağlıklı Adımlar, Sağlık Başkent” sloganıyla 24 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde düzenlenecek spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.