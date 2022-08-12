UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları tamamlandı

Fenerbahçe, ilk maçta 3-0 yendiği Slovacko ile rövanşta 1-1 berabere kalarak tur atladı.
Rövanş müsabakalarının ardından HJK Helsinki, Zürih, Fenerbahçe, Malmö, Olympiakos ve AEK Larnaca play-off turuna yükseldi.
Alınan sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - Maribor (Slovenya): 1-0 (2-0)
Zürih (İsviçre) - Linfield (Kuzey İrlanda): 3-0 (2-0)
Slovacko (Çekya) - Fenerbahçe: 1-1 (0-3)
F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Malmö (İsveç): 2-2 (0-3)
Slovan Bratislava (Slovakya) - Olympiakos (Yunanistan): 2-2 (Penaltılarda 3-4) (1-1)
Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-2 (1-2)
Play-off eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ile Malmö eşleşti.
Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:
Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)
KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)
Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)
HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)
Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)
Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)
Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)
Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)
Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)
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