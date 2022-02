UEFA Ülke Sıralaması’nda büyük tehlike

Türkiye, UEFA Ülke Sıralaması'nda 16. sıraya geriledi. Eğer sezonu ilk 15’te bitiremezsek, 2023-24’te Avrupa’ya 5 değil, 4 takım gidecek.

Bu sezona Avrupa Kupaları’nda 5 takımla başladık ve an itibarıyla ülkemizi bu kulvarda Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Galatasaray ve Konferans Ligi Son 16 Turu Play-Off’unda Fenerbahçe temsil ediyor. Her katılımda iki sezon öncesi baz alındığından dolayı; 2020-21’i UEFA Ülke Sıralaması’nda 13. bitirdiğimiz için gelecek sezondan itibaren Süper Lig şampiyonumuz dahil 5 kulübümüz, kupalarda gruplara kalmak için ön elemeler oynayacak. Şu an içinde bulunduğumuz 2021- 22 sezonu da 2023-24’ü etkileyecek.

Diğerlerini havaya soktuk

Bizim şu anki gerçekçi hedefimiz 15.’lik. Eğer sezonu 15. bitiremezsek; Avrupa’ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi’ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi’ne de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz. Bu arada Devler Ligi’nde direkt gruplara kalmamız için sıralamada ilk 11’in içinde olmamız gerekiyor ve bu olasılık şu an için çok zor. Fenerbahçe’nin önceki gün sahasında Slavia Prag’a ilk maçta 3-2 yenilmesi, bu yolda bizim adımıza işleri karıştırdı, diğer ülkelerin havaya girmesini sağladı.

Midtjylland sayesinde oldu

3 takımla yoluna devam eden Danimarka’nın bu hafta sahaya çıkan iki ekibinden Randers kaybetti ama Midtjylland kazanınca, Vikingler bir anda 26.975 puanla 18.’likten 15.’liğe zıpladı. Türkiye, onların 75 puan gerisinde 16.’lık pozisyonunda yer alırken Çekler, Slavia’nın galibiyeti sayesinde 26.800 puanla iki sıra birden yükselip 17. olarak ensemize yapıştı. Geriden de Yunanlılar ile Hırvatlar geliyor. Bu ikisinin arkasında yer alan ve tüm takımları elenen Kıbrıs Rum Kesimi 20. cepte yer alırken, 25.500 puanlı Norveç de 21. olarak yoluna devam ediyor.

2023-24'te Avrupa'ya katılım (Eğer15.olursak)

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi 3. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig dördüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

2023-24’te Avrupa’ya katılım (Şuan16.sıradayız)

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu.

Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu.