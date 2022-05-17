  • BIST 2.405,64
  • Altın 932.253
  • Dolar 15.8149
  • Euro 16.6736
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G'yi sadece kullanan değil, yerli ve milli imkanlarla geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalıştıklarını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan'dan 5G açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Türkiye Bilişim Derneğinin katkısıyla düzenlenen "Gençlik ve Bilişim Festivali"nde Türkiye'nin Dijital Dönüşümü panelde ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin fiber altyapısına değinerek, "Fiber internetin bütün evlere ve mahallelere gitmesini istiyoruz. 2023 sonu hedefimiz her hanede 100 megabit/saniye internetin olması. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve dijital dönüşüm bizi çepeçevre kucaklıyor." ifadesini kullandı.

5G teknolojisiyle her şeyin mobil platformlarda yapılacağı bir dünyaya geçileceğini anlatan Sayan, "Türkiye'nin 4,5G'de yerlilik, millilik oranını yüzde 30'a çıkardık. Fiber uzunluğumuz 471 bin kilometre. İnternet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 204 gigabayta ulaştı. Biz 5G'yi de sadece kullanan değil yerli ve milli imkanlarla teknoloji tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmak için çalışıyoruz. Coğrafyamız da haberleşme altyapılarının yerli ve milli olmasının kritikliğini bize göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sayan, gençleri BTK Akademi eğitimlerine katılmaya davet ederek, siber güvenlik başta olmak üzere birçok alanda bu eğitimleri tamamlayarak istihdam noktasında onlarla çalışabileceklerini söyledi.

Gençlerden yabancı dillerini geliştirmelerini isteyen Sayan, "Programlama dillerini iyi bilmeniz, sosyal olmanız gerekiyor. Sadece eğitime odaklanmak yerine pratiğe odaklanarak bilgi ve görgüyü artırmalısınız." tavsiyesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz de kamudaki bilişim projelerinden bahsederek, özel sektöre katkı sağlayacak projelerin birçoğunun artık kamudan çıktığını söyledi. Ersöz, "Kamuda yazılım alanında ciddi gelişmeler var. Toplantının amacı bu gelişmeleri gençlere tanıtmak. Gençler için bu toplantılar iyi bir fırsat." diye konuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci de bakanlığın dijital dönüşüm alanındaki yaptığı çalışmalara, sağlık bilişimi teknolojileri yönetimine ilişkin bilgi vererek gençlere proje düşünürken "haddinizi bilmeyin." çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Tohumculuk Kongresi 2025'te İstanbul'da yapılacak17 Mayıs 2022 Salı 10:49
  • Borsa güne yükselişle başladı17 Mayıs 2022 Salı 10:48
  • Benzin ve LPG zammı pompaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar17 Mayıs 2022 Salı 10:06
  • Türksat, yerli ürünlerini CABSAT fuarında görücüye çıkardı17 Mayıs 2022 Salı 09:54
  • Dolar güç kazanıyor! İşte kurda son durum17 Mayıs 2022 Salı 09:32
  • Küresel piyasalar Powell'ın açıklamalarına odaklandı17 Mayıs 2022 Salı 09:26
  • Japonya'dan yükselen fiyatlar karşısında 2,7 trilyon yenlik ek bütçe17 Mayıs 2022 Salı 09:26
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Stokçuluğa ve fırsatçılığa kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz16 Mayıs 2022 Pazartesi 16:41
  • TCMB'den sabit getirili devlet iç borçlanma senetlerini özendirme adımı16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:52
  • "İstanbul'un en merkezi OTOAVM'si" Autogross İstanbul tanıtıldı16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti