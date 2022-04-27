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Ulubey Sporcu Fabrikası’nda son aşamaya gelindi

Altındağ Ulubey Mahallesi’nde yapımına başlanan Ulubey Sporcu Fabrikası’nda son aşamaya gelindi. Temelleri geçtiğimiz yıl atılan tesis, çok yakında tamamlanarak, hizmete açılacak.
Ulubey Sporcu Fabrikası’nda son aşamaya gelindi

Geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla, coşku dolu bir törenle temelleri atılan Ulubey Sporcu Fabrikası, çok yakında tamamlanıyor. Tesisin yapımında son aşamaya gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu dev tesis sayesinde inanıyorum ki geleceğin şampiyonları Altındağ'dan yetişecek. Burası ismi gibi, şampiyon sporcuların yetiştiği bir fabrika olacak inşallah... Tesisimizi bir an önce hizmete açmak için büyük bir hızla çalışıyoruz. Altındağlı evlatlarımız da açılış yapmamızı dört gözle bekliyor. Onları daha fazla bekletmemek için büyük gayret gösteriyoruz” dedi.

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ŞAMPİYON FABRİKASI 
Yapımında son aşamaya gelinen tesisle ilgili bilgi veren Başkan Balcı, “Sporcu Fabrikası olarak adlandırdığımız tesis, farklı dallarda sporcuların yetişmesine katkı sağlayacak. Ulubey Mahallesi’nde yapımı devam eden Sporcu Fabrikası, pek çok farklı branşta, başarılı sporcuların yetişmesini sağlayacak. 4 bin 200 metrekare büyüklüğündeki dev tesiste geleceğin şampiyonlarını yetiştireceğiz, Altındağ’a da, Türkiye’ye de değer katacağız” ifadelerini kullandı.

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