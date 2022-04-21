Ulucanlar’da desen çalıştayı başladı

Ankara’nın kültür ve sanat etkinliklerinin bir numaralı adresi olan Ulucanlar Cezaevi Müzesi, “1’inci Ulusal Desen Çalıştayı”na ev sahipliği yapmaya başladı.

1’inci Ulusal Ulucanlar Cezaevi Müzesi Desen Çalıştayı başladı. Altındağ Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi’nden 12 akademisyen yer alıyor. Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin kendilerine hissettirdiği duyguları eserlerine aktaran sanatçılar,1 ay boyunca Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde çalışmalarını sürdürecek. Çalıştay kapsamında ortaya çıkan eserler, 18 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında düzenlenecek olan bir sergiyle gözler önüne serilecek. Serginin bitiminde ise eserler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ne bağışlanacak.

“ESERLER İLHAMINI ULUCANLAR’IN TARİHİNDEN ALIYOR”

Böylesine anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “4 üniversiteden gelen sanatçı ve akademisyen ekibi, çalıştay öncesinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde tarihi bir yolculuğa çıktılar. Cezaevinin her yerini karış karış gezdiler, havasını teneffüs ettiler. Kapalı ve özgürlüğü kısıtlayan bir ortamın onlarda yarattığı duyguyu deneyimlediler. Sonrasında ise hem izlenimlerini hem de duygularını eserlerine yansıtmaya başladılar. Eserlerin tamamı ilhamını Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden ve buranın tarihi geçmişinden alıyor, her bir sanatçı duygularını kendine göre yorumluyor. Ortaya birbirinden anlamlı ve değerli eserler çıkacağına inanıyoruz. 1 ay boyunca bu güzel çalıştaya ev sahipliği yapacağımız için mutluyuz” dedi.

Ortaya çıkan eserlerin Mayıs ayında bir sergiyle beğeniye sunulacağını da hatırlatan Başkan Balcı, tüm sanatseverleri şimdiden, düzenlenecek olan bu sergide buluşmaya davet etti.