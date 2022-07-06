Ulus Meydanı’nın geleceğini belirleyecekler

Başkent’te katılımcı ve ‘ortak aklı’ benimseyen bir yönetim anlayışını yaygınlaştıran Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın geleceğini belirlemek için Başkent Mobil üzerinden bir anket çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın tüm Türkiye'ye örnek olan katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulamaları her geçen gün artarak devam ediyor.

Ortak akıl ilkesiyle yeni uygulamalar konusunda Başkentlilerin tercihine önem veren ve katılımcı demokrasi anlayışını Başkent’te yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi, anketler düzenleyerek vatandaşların görüşlerine de öncelik veriyor.

Daha önce yeni otobüslerin renginden koltukların tasarımına kadar birçok konuda anket düzenleyerek Başkentlilerin görüşünü soran ABB’nin şimdi de şehrin tarihi merkezlerinden biri olan Ulus’taki 100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı’nın geleceği için ankete çıktığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.

ANKARALILAR KARAR VERECEK

ABB, “Korunarak yeniden işlevlendirilmesi” ya da “Kentsel bir meydan” olması konusunda iki ana tema belirleyerek hazırladığı anketi Başkent Mobil içinde yer alan ‘Söz Hakkı’ modülü üzerinden Ankaralıların görüşüne açtı.

Başkentliler, Ulus Meydanı ve 100. Yıl Çarşısı’nın taslak proje görsellerinin de paylaşıldığı şu iki seçenekli anketi doldurarak oy kullanabilecek:

-“100. Yıl Çarşısı’nın korunarak yeniden işlevlendirilmesini tercih ediyorum”

-“Ulus’a kentsel bir meydan yapılmasını tercih ediyorum”.

Anket sonuçlarına göre 100. Yıl Çarşısı ve Ulus Meydanı’nın ne şekilde değerlendirileceğine oylarıyla Başkentliler karar verecek.