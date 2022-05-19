Ulusal Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Desen Çalıştayı açıldı

Farklı üniversitelerden birçok akademisyenin katılımı ile gerçekleşen “1’inci Ulusal Ulucanlar Cezaevi Müzesi Desen Çalıştayı” sona erdi. Çalıştay kapsamında ortaya çıkan eserler, sergilenmeye başlandı.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, “1'inci Ulusal Desen Çalıştayı” tamamlandı. 4 üniversiteden 12 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen ve 1 ay süren çalıştay, açılışı yapılan sergi ile son buldu. Altındağ Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nden 12 akademisyen yer aldı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin kendilerine hissettirdiği duyguları eserlerine aktaran sanatçılar, çalışmalarını 1 ay boyunca Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sürdürdü. Çalıştay kapsamında ortaya çıkan eserler, düzenlenen sergiyle gözler önüne serildi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kapalı Görüş Alanı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, 25 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergi bitiminde eserler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne bağışlanacak.

“ESERLER İLHAMINI ULUCANLAR’DAN ALDI”

Böylesine anlamlı bir çalıştaya ve sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “4 üniversiteden gelen sanatçı ve akademisyen ekibi, çalıştay öncesinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde tarihi bir yolculuğa çıktılar. Cezaevinin her yerini karış karış gezdiler, havasını teneffüs ettiler. Kapalı ve özgürlüğü kısıtlayan bir ortamın onlarda yarattığı duyguyu deneyimlediler. Sonrasında ise hem izlenimlerini hem de duygularını eserlerine yansıttılar. Eserlerin tamamı ilhamını Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden ve buranın tarihi geçmişinden aldı, her bir sanatçı duygularını kendine göre yorumladı. Ortaya birbirinden anlamlı ve değerli eserler çıktı. Biz de Altındağ Belediyesi olarak, bu güzel çalıştaya ve sergiye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz…” dedi.

Serginin 25 Mayıs tarihine kadar açık kalacağını hatırlatan Başkan Balcı, tüm sanatseverleri bu sergide buluşmaya davet etti.