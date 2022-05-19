  • BIST 2.393,61
  • Altın 939.601
  • Dolar 15.9085
  • Euro 16.8053
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Ulusal Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Desen Çalıştayı açıldı

Farklı üniversitelerden birçok akademisyenin katılımı ile gerçekleşen “1’inci Ulusal Ulucanlar Cezaevi Müzesi Desen Çalıştayı” sona erdi. Çalıştay kapsamında ortaya çıkan eserler, sergilenmeye başlandı. 
Ulusal Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde Desen Çalıştayı açıldı

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, “1'inci Ulusal Desen Çalıştayı” tamamlandı. 4 üniversiteden 12 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilen ve 1 ay süren çalıştay, açılışı yapılan sergi ile son buldu. Altındağ Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı çalıştayda, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Bayburt Üniversitesi'nden 12 akademisyen yer aldı. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin kendilerine hissettirdiği duyguları eserlerine aktaran sanatçılar, çalışmalarını 1 ay boyunca Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde sürdürdü. Çalıştay kapsamında ortaya çıkan eserler, düzenlenen sergiyle gözler önüne serildi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi Kapalı Görüş Alanı’nda ziyaretçilerin beğenisine sunulan sergi, 25 Mayıs’a kadar açık kalacak. Sergi bitiminde eserler, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne bağışlanacak.

dsncalsty_ulcnlr_-(1).jpg

“ESERLER İLHAMINI ULUCANLAR’DAN ALDI”
Böylesine anlamlı bir çalıştaya ve sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “4 üniversiteden gelen sanatçı ve akademisyen ekibi, çalıştay öncesinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde tarihi bir yolculuğa çıktılar. Cezaevinin her yerini karış karış gezdiler, havasını teneffüs ettiler. Kapalı ve özgürlüğü kısıtlayan bir ortamın onlarda yarattığı duyguyu deneyimlediler. Sonrasında ise hem izlenimlerini hem de duygularını eserlerine yansıttılar. Eserlerin tamamı ilhamını Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden ve buranın tarihi geçmişinden aldı, her bir sanatçı duygularını kendine göre yorumladı. Ortaya birbirinden anlamlı ve değerli eserler çıktı. Biz de Altındağ Belediyesi olarak, bu güzel çalıştaya ve sergiye ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz…” dedi.

dsncalsty_ulcnlr_-(8).jpg

Serginin 25 Mayıs tarihine kadar açık kalacağını hatırlatan Başkan Balcı, tüm sanatseverleri bu sergide buluşmaya davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkent Millet Bahçesi'nde dört gün sürecek 19 Mayıs etkinlikleri başladı19 Mayıs 2022 Perşembe 15:47
  • TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu19 Mayıs 2022 Perşembe 15:34
  • Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü19 Mayıs 2022 Perşembe 14:42
  • Ankara'da tütün kaçakçılığı operasyonu19 Mayıs 2022 Perşembe 14:31
  • Köpek besleyen hayvanseveri darbeden şüpheli serbest19 Mayıs 2022 Perşembe 14:30
  • Şehitlik Uyanık Kütüphane’de sınava hazırlanan gençlere provası yapıldı19 Mayıs 2022 Perşembe 04:22
  • Milli Eğitim Bakanı Özer, Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi'ni ziyaret etti19 Mayıs 2022 Perşembe 00:27
  • Öğrenciler, Üreğil Millet Bahçesi’nde hem öğrendiler hem eğlendiler19 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Özel gereksinimli gençlerden Dede-Torun Evine sürpriz ziyaret19 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Beypazarı Şehit Mehmet Çiftçi İmam Hatip Ortaokulu öğrenciler Deniz Dünyası'nı gezdi19 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti