  • BIST 3.484,42
  • Altın 1027.004
  • Dolar 18.5729
  • Euro 18.4197
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, TÜRKSOY ve Türk Dil Kurumunun destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu

Üç gün süren sempozyumda Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a TÜRKSOY tarafından ‘Ahmet Cevad Madalyası’ verilirken, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından da onurluk takdim edildi.

TÜRK MÜZİĞİ ESİNTİLERİ 

Yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanının katılacağı sempozyumun ilk gününde Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Gala yemeği düzenlendi. Yemek programında “Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu” Orta Asya’dan Balkanlara Türk Müziği esintileri sunuldu. 

35 OTURUMDA BİLDİRİ 

Sempozyum ikinci gününde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde yapıldı. Sempozyum, üçüncü gün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 35 oturumda Türk kültürü üzerine bildirilerin sunulduğu sempozyum hazırlanan kapanış bildirisi ile sona erdi. 

GENİŞ KATILIM 

Sempozyuma Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullayev, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı katıldı. 
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu06 Ekim 2022 Perşembe 01:48
  • Hibe Buğday Desteği06 Ekim 2022 Perşembe 01:45
  • Psikolojik Danışma Merkezi olacak06 Ekim 2022 Perşembe 01:43
  • Ahmet Çalık’ın adı Ankara’da yaşatılıyor06 Ekim 2022 Perşembe 00:41
  • Dikimevi Metrosunda Çiçek Takası06 Ekim 2022 Perşembe 00:39
  • Ercan muhtarlarla buluştu05 Ekim 2022 Çarşamba 03:26
  • Tam Bana Göre Festivali05 Ekim 2022 Çarşamba 03:24
  • Ata Tohumları Alınmaya Başladı05 Ekim 2022 Çarşamba 02:23
  • Minik Eller Temizliği05 Ekim 2022 Çarşamba 02:21
  • Ulus’ta dönüşüm sürüyor05 Ekim 2022 Çarşamba 01:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti