Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü iş birliğinde, TÜRKSOY ve Türk Dil Kurumunun destekleriyle düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Üç gün süren sempozyumda Türk dünyasına hizmetlerinden dolayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a TÜRKSOY tarafından ‘Ahmet Cevad Madalyası’ verilirken, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü tarafından da onurluk takdim edildi.

TÜRK MÜZİĞİ ESİNTİLERİ

Yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanının katılacağı sempozyumun ilk gününde Estergon Türk Kültür Merkezi’nde Gala yemeği düzenlendi. Yemek programında “Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu” Orta Asya’dan Balkanlara Türk Müziği esintileri sunuldu.

35 OTURUMDA BİLDİRİ

Sempozyum ikinci gününde Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde yapıldı. Sempozyum, üçüncü gün Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 35 oturumda Türk kültürü üzerine bildirilerin sunulduğu sempozyum hazırlanan kapanış bildirisi ile sona erdi.

GENİŞ KATILIM

Sempozyuma Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Abdullayev, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı katıldı.

