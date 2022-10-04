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Ulus’ta dönüşüm sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde bulunan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ile eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında restorasyon çalışmalarını sürdürüyor
Ulus’ta dönüşüm sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarihinin en önemli noktalarından biri olan Ulus’ta başlattığı dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı; Anafartalar Çarşısı, Ulus İş Hanı ve eski Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasındaki restorasyon, yenileme ve tadilat çalışmalarına hızla devam ediyor.  Yapılacak çalışmaların ardından Ulus’un yepyeni bir görünüme kavuşması ve tekrar eski günlerde olduğu gibi bir cazibe merkezi hâline getirilerek ekonomiyi canlandırması hedefleniyor. 

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ANAFARTALAR ÇARŞISI YENİLENİYOR

10 Kasım 1964’te açılan ve Ankara’nın yürüyen merdivenli ilk alışveriş merkezi olan Anafartalar Çarşısı’nda yenileme çalışmaları başladı. Kent tarihinde önemli bir yere sahip olan Anafartalar Çarşısı’ndaki çalışmaların 2023 yılının nisan ayında tamamlanması planlanıyor.

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YENİ TEKNOLOJİ MERKEZİ: ULUS İŞ HANI 

Başkenti bilim ve teknolojinin merkezi yapmak için çalışmalarını sürdüren ve Dikmen Vadisi ile Kuzey Ankara’daki teknoloji merkezlerini hizmete alan ABB, Ulus İş Hanı’nın bir kısmını da teknoloji merkezi olarak üniversite öğrencilerinin kullanımına açılacak. Yapıda devam eden çalışmaların aralık ayında tamamlanması hedefleniyor.


 
 

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