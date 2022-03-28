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"Umut" tiyatroseverlerden alkış aldı

Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibi’nin “Dünya Tiyatrolar Günü”nde sahnelediği Nuri Pakdil’in “Umut” eseri alkış aldı.
"Umut" tiyatroseverlerden alkış aldı

Kültür sanat, sahne gösterilerinin adresi haline gelen Mamak’ta etkinliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Mamak Belediyesi Tiyatro ekibi “Dünya Tiyatrolar Günü’nde” Umut oyunu ile seyirciyle buluştu.

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Nuri Pakdil'in kaleme aldığı ilk tiyatro eseri “Umut” Mamak Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelendi. Umut oyunu insanın kente ve doğaya ters düşüşünü ve kişilere yansıyan soyut taraflarını konu alıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve başkan yardımcılarının da izlediği “Umut” oyunu seyircisinden tam not aldı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak ilçemizi eğitimin, kültürün, sanatın, ve sporun merkezi haline getirmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Mamak Belediyesi tiyatro ekibi tarafından sahnelenen “Umut” oyunu Nuri Pakdil’in bir eseri. Pakdil bu eseri ile ilgili olarak ‘Kuşkusuz Umut'ta, kuşağımın verdiği kültür savaşımının, yabancılaşmaya karşı koyuşun izleri vardır’ demişti. Böylesine güzel mesajlar veren bir oyununun kültür ve sanatın kalbi Musiki Muallim Mektebi’mizde diksiyon, fonetik, oyunculuk, sahne bilgisi gibi konularda ders alarak sahne deneyimi kazanan öğrencilerimiz tarafından sahnelemesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

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