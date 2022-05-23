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Üniversite adaylarına sınav desteği

Büyükşehir Belediyesi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için gerçekleştirdiği deneme sınavının ardından şimdi de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan adaylara ücretsiz deneme sınav desteği sağladı. 
Üniversite adaylarına sınav desteği

Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sınav stresini azaltmak için de ücretsiz deneme sınavı desteği sağladı. Batıkent Final Okulları ile iş birliği yapan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için düzenlediği deneme sınavından sonra şimdi de Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan adaylara yönelik ödüllü deneme sınavı yaptı.

ÖDÜLLÜ YKS DENEME SINAVINA YOĞUN İLGİ
    Kent genelindeki Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde hafta sonu gerçekleştirilen YKS deneme sınavına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
    Üniversite sınavına girecek adayların hem kendilerini denemesi hem de sınav stresini azaltması amacıyla bu desteği sağladıklarını belirten ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, şöyle konuştu: 
“Aile Yaşam Merkezlerimizde geçen hafta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için deneme sınavı yaptık bu hafta da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz için YKS deneme sınavı yapıyoruz. 20 merkezimizde binlerce öğrencimiz deneme sınavına girdi. Bu vesileyle tüm öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.’’

ÖĞRENCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR
   Gelecekleri için kritik bir öneme sahip YKS öncesinde deneme sınavı düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden üniversite adayları, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:
-Barkın Nuh Güngör: ‘‘Ücretsiz gerçekleştirilecek olan deneme sınavı ilanını babam gördü ve ben de sınav tecrübesi yaşamak, stresimi azaltmak için deneme sınavına girdim.”
-Şimal Terzioğlu: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik düzenlediği deneme sınavı hizmeti çok güzel ve anlamlı. Bu sınavlar sayesinde bizler de sınav stresini azaltmış oluyoruz.’’
 -Hasan Kaynakçı: ‘‘Bu deneme sınavlarıyla hem kendimizi test ediyoruz hem de heyecanımızı yenmiş oluyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’
-Şevval Bilici: ‘‘Arkadaşıma deneme sınavlarıyla ilgili bir mesaj geldi ve birlikte başvuru yapmaya karar verdik. Bu sınavlar sayesinde son durumumuzu görmüş oluyor hem de stresimizi azaltmış oluyoruz.’’
-Şevval Mutlu: ‘‘Ankara Büyükşehir Belediyesinden aileme bir mesaj geldi ve ben de arkadaşlarıma söyledim. Hep birlikte kayıt olduk ve sınava girdik.’’
    Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS deneme sınavlarında ilk 3’e giren adaylara scooter, powerboard ve tablet hediye edecek.
 
 

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