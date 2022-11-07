Üniversite öğrencileri Oryantiring ile Ankara’yı keşfetti

Büyükşehir Belediyesi, AnkaraAKS ile Sürdürülebilir Etki ve Ekolojik Planlama Derneği iş birliğiyle; Ankara’daki farklı üniversitelerden gençlerin bir araya geldiği oryantiring etkinliği düzenlendi.

ABB, AnkaraAKS ile Sürdürülebilir Etki ve Ekolojik Planlama Derneği (STEP) iş birliğiyle, “Ulus’ta Oryantiring” etkinliği düzenlendi. Ankara’daki farklı üniversitelerden gençlerin bir araya geldiği etkinlikte 30’a yakın genç, tarihi mekânlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için kıyasıya yarıştı. Ulus’ta gerçekleşen etkinliğe katılan gençler, tarihi mekânlardaki hedefleri belirlenen sürede bulmak için yarışırken kenti de keşfetme fırsatı buldu.

TARİHİ MEKÂNLAR TANITILIYOR

Ankara 101 etkinliği kapsamında Ulus Meydanı’nda bulunan Ankara Zafer Anıtı’ndan başlayan oryantiring yarışması, Julianus Sütunu’nda son buldu. Özellikle üniversite okumak için farklı şehirlerden gelen öğrencilerin yer aldığı yarışmada sporcular, işaretlenen hedeflere harita ve pusula kullanarak belirlenen sürede ulaşmaya çalıştı.

Ankara’daki tarihi mekânları rotayı oluşturduğu oryantiring etkinliğinde, gençler hem eğlendi hem de tarihi mekânları yakından tanıma fırsatı buldu. Yarışma sonunda kazanan takım çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.





