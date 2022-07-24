Üniversite Tanıtım Günleri’ne davet

Başkentte öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Gençlik Parkı’nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde ilki düzenlenecek Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ne ev sahipliği yapacak.