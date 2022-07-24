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Üniversite Tanıtım Günleri’ne davet

Başkentte öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamalara devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Gençlik Parkı’nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde ilki düzenlenecek Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ne ev sahipliği yapacak.
Üniversite Tanıtım Günleri’ne davet

     
Ankara’da öğrenim gören gençlerin hayatını kolaylaştıran projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi; ulaşımdan sınav ücretlerine, ücretsiz internetten barınma imkânlarına kadar birçok konuda ‘öğrenci dostu’ uygulamalarını sürdürüyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrencilere sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunarak ilkini düzenleyecekleri Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’ne davet etti.

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GELECEĞE HAZIR MISINIZ?

     Her platformda “Üniversite Ankara’da okunur” çağrısını yineleyen Yavaş, “Geleceğe hazır mısınız?” sloganıyla Gençlik Parkı’nda 30-31 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek. 

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