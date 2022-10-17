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Ünüvar ve Köse Ekolojik Köy'ü ziyaret etti

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Gökçeyurt Mahallesindeki Ekolojik Köy'de incelemelerde bulundu.
Ünüvar ve Köse Ekolojik Köy'ü ziyaret etti

Ankara Üniversitesi'nin açıklamasında, üniversite ve belediye arasındaki iş birliğinin yeni projelerle güçlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda, AÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezince belediyenin teknik personeline "Afet Risk Eğitimi" verildiği kaydedilen açıklamada, iş birliği çerçevesinde, Rektör Ünüvar'ın, Ekolojik Köy'de, Köse'nin misafiri olduğu aktarıldı.

GÜÇLÜ BİR KADROYLA BURADAYIZ 

Rektör Necdet Ünüvar, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversite ile belediye arasında, akademik ve icra potansiyeli yüksek protokol bulunduğunu belirtti. Ankara Üniversitesi’nin akademik birikimiyle Mamak Belediyesinin icra kabiliyetini birleştirmeyi arzuladıklarını anlatan Ünüvar, "Bugün de bu çerçevede güçlü bir kadroyla buradayız." ifadesini kullandı.

CİDDİ BİR İCRA KABİLİYETİ VAR 

Ekolojik Köy'de son derece etkileyici çalışmalar yürütüldüğünü belirten Ünüvar, "Burada çok ciddi bir icra kabiliyeti var. Bizde de çok ciddi bir akademik birikim var. O akademik birikim ile buradaki pratiği bütünleştirmek gerekir. İnşallah bu ziyaretimiz de buna vesile olur." değerlendirmesini yaptı.

DOĞAL ÜRÜNLERE KATKI 

Mamak Belediye Başkanı Köse de öğrencilerin Ekolojik Köy'de doğayla iç içe olmalarını, laboratuvar ve atölyelerde doğal ürünlerin üretimine katkıda bulunmalarını çok istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bundan sonraki süreçte her birinizin burayı bir laboratuvar olarak görmesi, öğrencilerimizin yüksek lisans olsun, doktora olsun araştırma alanı olarak görmesi mümkün. Biz de buna açığız. Maddi ve manevi her türlü desteği verme konusunda iş birliklerine açığız."

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