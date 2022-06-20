Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
2.533,33
Altın
1025.445
Dolar
17.3129
Euro
18.2116
Ankara
21 °C
İstanbul
24 °C
İzmir
24 °C
Konya
23 °C
Altında Fed etkisi sürüyor
İşte muhtemel yeni asgari ücret: Ara zamda ilk rakamlar belli oldu
Eren Abluka-2 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mülteci çağrısı: Cesaret edip sorunla yüzleşin
Muhalifler arasında Türkiye arabuluculuğunda ateşkes imzalandı
İstanbul'da E-5'i kilitleyen kaza!
Diyarbakır'da yağış kırmızı mercimekte verimi artırdı
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
THY’nin bugünkü Brüksel seferleri Belçika'daki grev nedeniyle iptal edildi
Osmaniye'de 10. Geleneksel Rahvan At Yarışları yapıldı
F1 Kanada Grand Prix'sini Verstappen kazandı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Çekya'ya 3-1 yenildi
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya
Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı
Arıtılmış atık su kullanımında teşvik oranı artıyor
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Hayat
»
Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani
Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani
Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde bulunan Osmanlı döneminden kalma İskandarani adlı tarihi yapı, hiçbir özelliğinden ödün vermeden şeklini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor.
20 Haziran 2022 Pazartesi 09:30
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Tek böbrekle 24 dağa tırmandı
Van kedileri kafalarındaki "mühür" ile ayırt ediliyor
Ankara'daki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Uludağ’da, yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
Şampiyon at Kuki ahırının kapı kilidini ağzıyla açıp arkadaşlarının yemini yiyor
Antalya sokaklarında 2 geyik görüntülendi
Son Eklenen Videolar
MİT, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Hüseyin Şibli'yi etkisiz hale getirdi
"Sakin şehir" Halfeti, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
Karadeniz'in turkuaza bürünen rengi uzaydan görülüyor
AKINCI KGK ile ilk atış testini başarıyla tamamladı
Ankara Ayaş'ta sağanak yağmur etkili oldu
İşlek caddede drifte 9 bin lira ceza
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Ankara'da Başkent Kültür Yolu Koşusu düzenlendi
Mamak Belediye Başkanı Köse: "Mamak’ı yeşile boyayacağız"
Ankara keçisinin oğlakları merayla buluştu
Başkentte etkili olan sağanak hayatı zorlaştırdı
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Pursaklar Belediyesi’ne Bağlı Hanım Evleri’nde, kursiyerlere veda yemeği
Eti Caddesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı
Mamak Belediyesi'nden üniversite sınavına giren öğrencilerin velilerine çay ikramı
Çayyolu ve Keçiören Metrosu’nun uzatılması projesi ihalelerinin ilk oturumu gerçekleştirdi
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.