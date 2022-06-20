Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani

Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde bulunan Osmanlı döneminden kalma İskandarani adlı tarihi yapı, hiçbir özelliğinden ödün vermeden şeklini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor.