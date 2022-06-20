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Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani

Ürdün'de Osmanlı'dan kalma 180 yıllık tarihi yapı: İskandarani
Ürdün'ün başkenti Amman yakınlarındaki Salt kentinde bulunan Osmanlı döneminden kalma İskandarani adlı tarihi yapı, hiçbir özelliğinden ödün vermeden şeklini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor.
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