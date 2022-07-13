  • BIST 2.408,08
  • Altın 968.999
  • Dolar 17.4155
  • Euro 17.4558
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Üreticiye ‘yetiştirebilme’ eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle Başkent’te yerli üreticilere yönelik ‘Ankara’da Soğan, Kimyon ve Üzüm Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı’ düzenledi.
Üreticiye ‘yetiştirebilme’ eğitimi

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarımını kalkındıracak ve yerli üreticiye katkı sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçiren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticilere yönelik şimdi de ‘Ankara’da Soğan, Kimyon ve Üzüm Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı’ düzenledi. 

_yns6984.jpg

5 ÜRÜN, 5 İLÇE, 5 KOOPERATİF

    Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi: “Birleşmiş Milletler Gıda veTarım Örgütü ile beraber bir projeye başladık. Bu proje kısaca ‘5 ürün, 5 ilçe, 5 kooperatif’ dediğimiz bir çalışma. Bu çalışmanın içerisinde eğitim faaliyetlerimiz var. Projede yer alan ürünleri daha kaliteli ve daha standartlara uygun nasıl üretebiliriz işte bunları bu eğitimlerle geliştireceğiz. Hedefimiz şu; Ankaralı üreticilerin, küçük aile işletmelerinin para kazanmasını sağlamak” dedi.  


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 75 bin kişiye ulaşıldı14 Temmuz 2022 Perşembe 01:45
  • 3 kuşak kasket üretiyor14 Temmuz 2022 Perşembe 00:53
  • Parklar Başkentlilerin vazgeçilmezi14 Temmuz 2022 Perşembe 00:38
  • Trafik bilinci aşılanıyor13 Temmuz 2022 Çarşamba 04:40
  • Pikniğe engel yok13 Temmuz 2022 Çarşamba 04:38
  • Kesintisiz içme suyu müjdesi13 Temmuz 2022 Çarşamba 03:35
  • Bayramda Huzurevi ziyareti13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:45
  • Kitap Dostu Belediyecilik13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:31
  • İbadet Eziyete Dönüşmedi13 Temmuz 2022 Çarşamba 01:48
  • Keçiören’de bayram mesaisi13 Temmuz 2022 Çarşamba 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti