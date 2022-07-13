Üreticiye ‘yetiştirebilme’ eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle Başkent’te yerli üreticilere yönelik ‘Ankara’da Soğan, Kimyon ve Üzüm Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı’ düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tarımını kalkındıracak ve yerli üreticiye katkı sağlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyor. Gıda Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında ve Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi”ni hayata geçiren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, yerli üreticilere yönelik şimdi de ‘Ankara’da Soğan, Kimyon ve Üzüm Üretim Teknikleri Çiftçi Eğitim Programı’ düzenledi.

5 ÜRÜN, 5 İLÇE, 5 KOOPERATİF

Gölbaşı Tarım Kampüsü’nde gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi: “Birleşmiş Milletler Gıda veTarım Örgütü ile beraber bir projeye başladık. Bu proje kısaca ‘5 ürün, 5 ilçe, 5 kooperatif’ dediğimiz bir çalışma. Bu çalışmanın içerisinde eğitim faaliyetlerimiz var. Projede yer alan ürünleri daha kaliteli ve daha standartlara uygun nasıl üretebiliriz işte bunları bu eğitimlerle geliştireceğiz. Hedefimiz şu; Ankaralı üreticilerin, küçük aile işletmelerinin para kazanmasını sağlamak” dedi.



